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  • 10.03, 13:11
«Оскал убийцы»: Россию накрывает волна собачьего террора. жестокость, собаки, убийства и покушения, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Оскал убийцы»: Россию накрывает волна собачьего террора

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«Оскал убийцы»: Россию накрывает волна собачьего террора

«Оскал убийцы»: Россию накрывает волна собачьего террора

«Оскал убийцы»: Россию накрывает волна собачьего террора

    Они выходят на тропу войны, когда на город опускается ночь, в руках — молотки и куски арматуры. Ночной дозор по-дагестански. Они понимают, что убийство собак — это статья. Но гнев затмевает разум.

    Жестокую и беспощадную бойню бездомных собак в Дагестане спровоцировала смерть 9-летней девочки. Окровавленное тело ребенка в разорванной одежде нашли на пустыре недалеко от дома. Залина очень любила собак и всегда подкармливала местных дворняг. Не исключено, что это и сыграло с ней злую шутку. Ребенок возвращался домой с попкорном. Возможно, собаки пытались забрать у девочки еду.

    Официального заключения о причинах смерти родные и местные жители решили не ждать. Не щадили никого, даже псов с ошейниками и щенков. Без хозяина — значит, ничья. За неделю в городе истребили несколько тысяч дворняг.

    Могут ли подобные вспышки народного гнева случится и в других регионах? Ведь страну буквально накрыла волна нападений собак. Смертельные случаи фиксируют от Москвы до Дальнего Востока. Чаще всего жертвами становятся дети. И дальше, предупреждают эксперты, будет только хуже. Весна, у животных начинается гон, и они будут нападать все чаще.

    Как целый город объявил войну бродячим стаям? Почему чиновники допустили очередную трагедию? Кто делает бизнес на бродячих животных? И можно ли наказать нерадивых заводчиков по закону? Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «ЧП. Расследование» на НТВ.

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