«Оскал убийцы»: Россию накрывает волна собачьего террора

Они выходят на тропу войны, когда на город опускается ночь, в руках — молотки и куски арматуры. Ночной дозор
по-дагестански. Они понимают, что убийство собак — это статья. Но гнев затмевает разум.
Жестокую и беспощадную бойню бездомных собак в Дагестане спровоцировала смерть 9-летней девочки. Окровавленное тело ребенка в разорванной одежде нашли на пустыре недалеко от дома. Залина очень любила собак и всегда подкармливала местных дворняг. Не исключено, что это и сыграло с ней злую шутку. Ребенок возвращался домой с попкорном. Возможно, собаки пытались забрать у девочки еду.
Официального заключения о причинах смерти родные и местные жители решили не ждать. Не щадили никого, даже псов с ошейниками и щенков. Без хозяина — значит, ничья. За неделю в городе истребили несколько тысяч дворняг.
Могут ли подобные вспышки народного гнева случится и в других регионах? Ведь страну буквально накрыла волна нападений собак. Смертельные случаи фиксируют от Москвы до Дальнего Востока. Чаще всего жертвами становятся дети. И дальше, предупреждают эксперты, будет только хуже. Весна, у животных начинается гон, и они будут нападать все чаще.
Как целый город объявил войну бродячим стаям? Почему чиновники допустили очередную трагедию? Кто делает бизнес на бродячих животных? И можно ли наказать нерадивых заводчиков по закону? Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «ЧП. Расследование» на НТВ.
Официального заключения о причинах смерти родные и местные жители решили не ждать. Не щадили никого, даже псов с ошейниками и щенков. Без хозяина — значит, ничья. За неделю в городе истребили несколько тысяч дворняг.
Могут ли подобные вспышки народного гнева случится и в других регионах? Ведь страну буквально накрыла волна нападений собак. Смертельные случаи фиксируют от Москвы до Дальнего Востока. Чаще всего жертвами становятся дети. И дальше, предупреждают эксперты, будет только хуже. Весна, у животных начинается гон, и они будут нападать все чаще.
Как целый город объявил войну бродячим стаям? Почему чиновники допустили очередную трагедию? Кто делает бизнес на бродячих животных? И можно ли наказать нерадивых заводчиков по закону? Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «ЧП. Расследование» на НТВ.
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