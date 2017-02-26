Махачкалинцы схватились за оружие и начали мстить собакам за растерзанного ребенка

Всю неделю Махачкала защищалась от бродячих псов. Раздавались выстрелы, началась охота на одичавших животных. Так город отреагировал на смерть маленькой девочки, которую бездомные собаки загрызли на улице. Погибшей было 9 лет. Можно себе представить, какой должна быть стая, чтобы ребенок не мог укрыться.
Зоозащитники требовали остановиться, организовали патрули для защиты собак, но люди уже остановиться не могли, они тоже почувствовали вкус крови. Никто сейчас однозначно не сможет ответить, что в такой ситуации делать. Очень жалко собак, им устраивают приюты, эта мера гуманности горожан. Но когда они псы сбились в стаи и убили человека — что дальше? Власти Махачкалы должны были ловить бездомных животных и стерилизовать. В дагестанской столице объясняют, мол, руки не дошли, есть проблемы и посерьезнее.
Девятилетняя Залина не вернулась домой, и на звонки не отвечала. Вечером родители нашли ее на пустыре возле дома. Все тело ребенка было покрыто множеством рваных ран, которые оказались следами от собачьих зубов.
Салих Эфендиев, сосед погибшей девочки: «Это уже сформировавшаяся стая, они уже по-звериному живут. Они не гавкают. Есть вожак. Он прыгает. Ребенок даже, наверное, и пискнуть не успел. Горло перегрызли, скальп сняли. В общем, там ужасная картина».
Хава Магомедова, волонтер. «Могут и домашнюю собаку застрелить. Всех могут. Как будто бы с цепи сорвались».
Видео собачьих казней кто-то отправил на электронную почту местным зоозащитникам.
Патимат Раджабова, волонтер питомника: «Смотрите, и дальше так будет со всеми по городу. Мол, мы в Махачкале уже так делаем и скоро доберемся до других городов».
Садизм или самооборона? Надо знать местную специфику. Погибла девочка. Если мэрия не смогла защитить ребенка от собачьего нашествия, на Кавказе берут оружие и решают проблемы сами, как умеют. Кровь за кровь. Скоро весна, у животных начинается гон, и они будут нападать на людей все чаще.
Для школьников населенного пункта Орлов Лог, что близ Воронежа, дорога к знаниям стала смертельно опасной. У остановки детей встречают собаки и ведут до самой школы. Бывает, кидаются на ребят. Жалобы в районную администрацию ни к чему не привели. Пока жертв нет, чиновник не почешется. И ведь нельзя сказать, будто у нас вовсе не пытаются справиться с проблемой бездомных животных. Во всяком случае в госбюджете деньги на это заложены. О том, какие меры должны приниматься, какие принимаются и почему он не действуют, смотрите в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
Девятилетняя Залина не вернулась домой, и на звонки не отвечала. Вечером родители нашли ее на пустыре возле дома. Все тело ребенка было покрыто множеством рваных ран, которые оказались следами от собачьих зубов.
Салих Эфендиев, сосед погибшей девочки: «Это уже сформировавшаяся стая, они уже по-звериному живут. Они не гавкают. Есть вожак. Он прыгает. Ребенок даже, наверное, и пискнуть не успел. Горло перегрызли, скальп сняли. В общем, там ужасная картина».
Хава Магомедова, волонтер. «Могут и домашнюю собаку застрелить. Всех могут. Как будто бы с цепи сорвались».
Видео собачьих казней кто-то отправил на электронную почту местным зоозащитникам.
Патимат Раджабова, волонтер питомника: «Смотрите, и дальше так будет со всеми по городу. Мол, мы в Махачкале уже так делаем и скоро доберемся до других городов».
Садизм или самооборона? Надо знать местную специфику. Погибла девочка. Если мэрия не смогла защитить ребенка от собачьего нашествия, на Кавказе берут оружие и решают проблемы сами, как умеют. Кровь за кровь. Скоро весна, у животных начинается гон, и они будут нападать на людей все чаще.
Для школьников населенного пункта Орлов Лог, что близ Воронежа, дорога к знаниям стала смертельно опасной. У остановки детей встречают собаки и ведут до самой школы. Бывает, кидаются на ребят. Жалобы в районную администрацию ни к чему не привели. Пока жертв нет, чиновник не почешется. И ведь нельзя сказать, будто у нас вовсе не пытаются справиться с проблемой бездомных животных. Во всяком случае в госбюджете деньги на это заложены. О том, какие меры должны приниматься, какие принимаются и почему он не действуют, смотрите в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
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