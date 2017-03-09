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  • 09.03, 11:24

Рубль заметно упал к доллару и евро из-за снижения цен на нефть

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Рубль заметно упал к доллару и евро из-за снижения цен на нефть

Рубль заметно упал к доллару и евро <nobr>из-за</nobr> снижения цен на нефть

Обвал нефтяных цен ощутимо сказался на курсе рубля.

Доллар и евро заметно растут на «Московской бирже», рубль снижается к бивалютной корзине после вчерашнего обвала цен на нефть, сообщает «Интерфакс».

По итогам первой минуты торгов курс составил 58,86 рубль за доллар (плюс 68 копеек). Евро повысился до 62,01 рублей (плюс 47,3 копейки), стоимость бивалютной корзины выросла на 58,7 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, составив 60,28 рубля.

Доллар при этом оказался на 59,7 копейки выше уровня действующего официального курса, евро — на 30,4 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов, курс рубля к доллару и евро отреагировал на падение цен на нефть более чем на 5% — обрушение произошло в тот день, когда в России праздновали 8 Марта.

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