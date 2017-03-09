После заметного падения нефтяные цены устремились вверх

Углеводороды эталонных марок начали дорожать после рекордного падения, которое произошло накануне.
На Лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве майские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене до 53 долларов 54 центов за баррель (+0,81%). К закрытию вчерашних торгов они упали на 53 долларов 11 центов за баррель (-5,03%).
На электронных торгах в Нью-Йорке котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель выросли до отметки в 50 долларов 58 центов за баррель (+0,6%). По итогам предыдущей сессии они рухнули до 50 долларов 28 центов за баррель (5,38%), установив минимум с 15 декабря прошлого года. В последние 3 месяца нефть WTI торговалась в диапазоне от 49 долларов 61 цента до 55 долларов 24 центов за баррель.
Инвесторы опасаются, что существенное повышение резервов в Соединенных Штатах сводит на нет усилия стран — членов ОПЕК и других крупных нефтепроизводителей, которые пытаются сократить перенасыщение рынка.
На электронных торгах в Нью-Йорке котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель выросли до отметки в 50 долларов 58 центов за баррель (+0,6%). По итогам предыдущей сессии они рухнули до 50 долларов 28 центов за баррель (5,38%), установив минимум с 15 декабря прошлого года. В последние 3 месяца нефть WTI торговалась в диапазоне от 49 долларов 61 цента до 55 долларов 24 центов за баррель.
Инвесторы опасаются, что существенное повышение резервов в Соединенных Штатах сводит на нет усилия стран — членов ОПЕК и других крупных нефтепроизводителей, которые пытаются сократить перенасыщение рынка.
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