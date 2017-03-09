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  • 09.03, 11:24
«Футбол надо закрывать»: реакция соцсетей на триумф «Барселоны». еврокубки, Лига чемпионов, соцсети, ФК Барселона, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Футбол надо закрывать»: реакция соцсетей на триумф «Барселоны»

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«Футбол надо закрывать»: реакция соцсетей на триумф «Барселоны»

«Футбол надо закрывать»: реакция соцсетей на триумф «Барселоны»

«Футбол надо закрывать»: реакция соцсетей на триумф «Барселоны»
  • Фото: @LuisSuarez9 /twitter.com

    • Пользователи соцсетей делятся впечатлениями от исторической победы «Барселоны» над «ПСЖ» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    После триумфальной победы зазвучали даже предложения сразу вручить каталонцам Кубок чемпионов.









    Другие же предложили отдать «Оскар» форварду «Барселоны» Луису Суаресу.






    А некоторые решили поделиться видео решающего гола Серхи Роберто и реакцией тренерской скамейки «Барселоны».





    Присоединился к поздравлениям и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Хоккеист назвал «Барселону» «лучшей командой в мире».

    Wow!!!!!im in shock!!!!6–1!!!!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻best team in the world!!!#barca #history #best

    Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)



    Напомним, «Барселона» смогла на своем поле переиграть «ПСЖ» со счетом 6:1 и пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, несмотря на разгромное поражение (0:4) в первом матче. При этом три мяча подопечные Луиса Энрике отправили в ворота парижан с 88-й по пятую добавленную к основному времени минуту.

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