«Футбол надо закрывать»: реакция соцсетей на триумф «Барселоны»

В принципе Барсе надо вручить Кубок чемпионов прямо сейчас и закрыть эту Лигу чемпионов. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 8 марта 2017 г.

Барса победила.Я видел этотматч.Я видел Бога…….ПСЖ сори выше головы не прыгнешь. — BastaVakulenko (@bastaakanoggano) 8 марта 2017 г.

После этого матча футбол надо закрывать, лучше уже не будет. — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 8 марта 2017 г.

Я всё!

Зачем в ближайшие время снова смотреть футбол — не понимаю. #БарсаПСЖ #UCL — Sergey Akulinin (@S_Akulinin) 8 марта 2017 г.

Отберите Оскар у ’Ла ла лэнда’. Отдайте ’Барсе’ и ПСЖ. — Aleksey Eks (@eks_lj) 8 марта 2017 г.

When people say «it’s only a game.», just show them this… pic.twitter.com/gfu8nROpjF — Football Fights (@footbalIfights) 8 марта 2017 г.

Wow!!!!!im in shock!!!!6–1!!!!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻best team in the world!!!#barca #history #best Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Мар 8 2017 в 1:49 PST