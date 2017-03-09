«Футбол надо закрывать»: реакция соцсетей на триумф «Барселоны»

Пользователи соцсетей делятся впечатлениями от исторической победы «Барселоны» над «ПСЖ» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
После триумфальной победы зазвучали даже предложения сразу вручить каталонцам Кубок чемпионов.
Другие же предложили отдать «Оскар» форварду «Барселоны» Луису Суаресу.
А некоторые решили поделиться видео решающего гола Серхи Роберто и реакцией тренерской скамейки «Барселоны».
Присоединился к поздравлениям и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Хоккеист назвал «Барселону» «лучшей командой в мире».
Напомним, «Барселона» смогла на своем поле переиграть «ПСЖ» со счетом 6:1 и пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, несмотря на разгромное поражение (0:4) в первом матче. При этом три мяча подопечные Луиса Энрике отправили в ворота парижан с 88-й по пятую добавленную к основному времени минуту.
В принципе Барсе надо вручить Кубок чемпионов прямо сейчас и закрыть эту Лигу чемпионов.— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 8 марта 2017 г.
Барса победила.Я видел этотматч.Я видел Бога…….ПСЖ сори выше головы не прыгнешь.— BastaVakulenko (@bastaakanoggano) 8 марта 2017 г.
После этого матча футбол надо закрывать, лучше уже не будет.— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 8 марта 2017 г.
Я всё!— Sergey Akulinin (@S_Akulinin) 8 марта 2017 г.
Зачем в ближайшие время снова смотреть футбол — не понимаю. #БарсаПСЖ #UCL
Другие же предложили отдать «Оскар» форварду «Барселоны» Луису Суаресу.
@bastaakanoggano ЛАЛА СУАРЕЗ pic.twitter.com/1BIeLG6697— Nиkas (@N1ckas) 8 марта 2017 г.
Отберите Оскар у ’Ла ла лэнда’. Отдайте ’Барсе’ и ПСЖ.— Aleksey Eks (@eks_lj) 8 марта 2017 г.
А некоторые решили поделиться видео решающего гола Серхи Роберто и реакцией тренерской скамейки «Барселоны».
The #moment pic.twitter.com/z7caxuqQNi— JOE.co.uk (@JOE_co_uk) 8 марта 2017 г.
When people say «it’s only a game.», just show them this… pic.twitter.com/gfu8nROpjF— Football Fights (@footbalIfights) 8 марта 2017 г.
Присоединился к поздравлениям и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Хоккеист назвал «Барселону» «лучшей командой в мире».
Напомним, «Барселона» смогла на своем поле переиграть «ПСЖ» со счетом 6:1 и пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, несмотря на разгромное поражение (0:4) в первом матче. При этом три мяча подопечные Луиса Энрике отправили в ворота парижан с 88-й по пятую добавленную к основному времени минуту.
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