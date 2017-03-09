В среду сине-гранатовые на своем поле выиграли у ПСЖ со счетом 6:1. Голы забили Луис Суарес (3-я минута), Лионель Месси (50), Неймар (88, 90 — с пенальти) и Серхио Роберто (90), еще один мяч Лейвин Курзава отправил в свои ворота (40). Игрок ПСЖ Эдинсон Кавани отличился на 62-й минуте.Первый матч парижане выиграли со счетом 4:0. Впервые в истории еврокубков команде удалось отыграть четыре мяча после первой встречи плей-офф.В другом матче среды «Боруссия» разгромила «Бенфику» со счетом 4:0.