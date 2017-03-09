#ТЫСУПЕР!
Адвокат
Адвокат 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.03, 06:51

США перебросили в Сирию несколько сотен морпехов

комментировать

США перебросили в Сирию несколько сотен морпехов

США перебросили в Сирию несколько сотен морпехов

Группа американских морских пехотинцев прибыла в Сирию для участия в операции по освобождению Ракки от боевиков ИГ.

Вместе с морпехами размещена тяжелая артиллерия. Во время штурма Ракки планируется применять гаубицы M777, сообщает РИА Новости.

До настоящего времени в Сирии действовали 500 американских спецназовцев.

Город Ракка — самопровозглашенная столица запрещенного в РФ «Исламского государства», которая находится под контролем боевиков с 2013 года. США и союзники планируют начать битву за Ракку в ближайшее время.

Новости по теме

Борьба с «Исламским государством»

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru