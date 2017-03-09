США перебросили в Сирию несколько сотен морпехов

Группа американских морских пехотинцев прибыла в Сирию для участия в операции по освобождению Ракки от боевиков ИГ.
Вместе с морпехами размещена тяжелая артиллерия. Во время штурма Ракки планируется применять гаубицы M777, сообщает РИА Новости.
До настоящего времени в Сирии действовали 500 американских спецназовцев.
Город Ракка — самопровозглашенная столица запрещенного в РФ «Исламского государства», которая находится под контролем боевиков с 2013 года. США и союзники планируют начать битву за Ракку в ближайшее время.
До настоящего времени в Сирии действовали 500 американских спецназовцев.
Город Ракка — самопровозглашенная столица запрещенного в РФ «Исламского государства», которая находится под контролем боевиков с 2013 года. США и союзники планируют начать битву за Ракку в ближайшее время.
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