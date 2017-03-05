СМИ узнали детали плана Пентагона по штурму сирийской Ракки

В прессе появилась информация о возможном увеличении американского военного контингента в Сирии. Такие сведения содержатся в плане Пентагона по штурму города Ракки.
Как пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Минобороны США собирается устроить штурм сирийской Ракки, которая сейчас находится под контролем ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»). План этой операции предполагает более масштабное участие американской армии на территории Сирии.
По информации издания, речь может идти об отправке в САР дополнительного контингента войск специального назначения, артиллерии и боевых вертолетов, а также поставках вооружений и снарядов сирийским курдам и другим местным подразделениям, которые противостоят ИГИЛ. Как сообщили источники газеты, Пентагон считает такой сценарий наиболее подходящим из всех, которые предлагались Белому дому.
Как предполагается, благодаря этому плану удастся ослабить ряд ограничений, введенных администрацией бывшего президента США Барака Обамы. Документ предлагает упразднить ограничения на численность американского воинского контингента в САР. Сегодня там находятся 500 бойцов специального назначения, они выступают в роли советников для отрядов сирийской оппозиции.
План Пентагона не подразумевают участие американских военнослужащих в наземных операциях, но разрешает им взаимодействовать с дружественными отрядами ближе к линии боевых действий. Также сообщается, что переброшенные в Сирию военные получат дополнительные полномочия, позволяющие принимать решения на месте.
Не исключено, что эта инициатива вызовет протест в Турции. Анкара неоднократно говорила, что в освобождении Ракки участвовать не станет, если в состав ударных сил войдут курды.
По информации издания, речь может идти об отправке в САР дополнительного контингента войск специального назначения, артиллерии и боевых вертолетов, а также поставках вооружений и снарядов сирийским курдам и другим местным подразделениям, которые противостоят ИГИЛ. Как сообщили источники газеты, Пентагон считает такой сценарий наиболее подходящим из всех, которые предлагались Белому дому.
Как предполагается, благодаря этому плану удастся ослабить ряд ограничений, введенных администрацией бывшего президента США Барака Обамы. Документ предлагает упразднить ограничения на численность американского воинского контингента в САР. Сегодня там находятся 500 бойцов специального назначения, они выступают в роли советников для отрядов сирийской оппозиции.
План Пентагона не подразумевают участие американских военнослужащих в наземных операциях, но разрешает им взаимодействовать с дружественными отрядами ближе к линии боевых действий. Также сообщается, что переброшенные в Сирию военные получат дополнительные полномочия, позволяющие принимать решения на месте.
Не исключено, что эта инициатива вызовет протест в Турции. Анкара неоднократно говорила, что в освобождении Ракки участвовать не станет, если в состав ударных сил войдут курды.
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