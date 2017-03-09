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  • 09.03, 03:49

СМИ: Трамп предложил Хантсману пост посла в РФ

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  • Фото Reuters © 2017, ERIC THAYER
СМИ: Трамп предложил Хантсману пост посла в РФ

СМИ: Трамп предложил Хантсману пост посла в РФ

СМИ: Трамп предложил Хантсману пост посла в РФ
  • Фото Reuters © 2017, ERIC THAYER

    • Эк-губернатор штата Юта Джон Хантсман получил из Белого дома предложение представлять интересы США в Москве.

    Как сообщает Politico, президент США Дональд Трамп предложил экс-губернатору Юты занять должность посла в начале этой недели.


    Хантсман должен отправить в Белый дом бумаги с подтверждением своей готовности стать послом. После этого Вашингтон официально объявит о выдвижении его кандидатуры на пост посла, затем последует процедура утверждения в Сенате США. По предварительным данным, республиканец уже дал устное согласие.

    Джон Хантсман, которому в этом месяце исполнится 57 лет, владеет китайским языком. Он был послом США в КНР и Сингапуре, а также занимал пост губернатора штата Юта. По данным журналистов, родственники Хантсмана ведут бизнес в России.

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