СМИ: Трамп предложил Хантсману пост посла в РФ

Эк-губернатор штата Юта Джон Хантсман получил из Белого дома предложение представлять интересы США в Москве.
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Как сообщает Politico, президент США Дональд Трамп предложил экс-губернатору Юты занять должность посла в начале этой недели.
Хантсман должен отправить в Белый дом бумаги с подтверждением своей готовности стать послом. После этого Вашингтон официально объявит о выдвижении его кандидатуры на пост посла, затем последует процедура утверждения в Сенате США. По предварительным данным, республиканец уже дал устное согласие.
Джон Хантсман, которому в этом месяце исполнится 57 лет, владеет китайским языком. Он был послом США в КНР и Сингапуре, а также занимал пост губернатора штата Юта. По данным журналистов, родственники Хантсмана ведут бизнес в России.
New: Jon Huntsman offered Russia ambassadorship earlier this week https://t.co/G8W6BFPd1R— Eli Stokols (@EliStokols) 8 марта 2017 г.
Хантсман должен отправить в Белый дом бумаги с подтверждением своей готовности стать послом. После этого Вашингтон официально объявит о выдвижении его кандидатуры на пост посла, затем последует процедура утверждения в Сенате США. По предварительным данным, республиканец уже дал устное согласие.
Джон Хантсман, которому в этом месяце исполнится 57 лет, владеет китайским языком. Он был послом США в КНР и Сингапуре, а также занимал пост губернатора штата Юта. По данным журналистов, родственники Хантсмана ведут бизнес в России.
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