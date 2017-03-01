СМИ узнали имя кандидата на пост посла США в РФ

Former Utah Gov. Jon Huntsman is in discussions to be US ambassador to Russia, a White House official says https://t.co/UXa6Mko8gK pic.twitter.com/6VUerQ7XfA — CNN Politics (@CNNPolitics) 1 марта 2017 г.

Об этом со ссылкой на источник в администрации Трампа сообщает CNN.По данным источника, Хантсман уже говорил на эту тему с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на прошлой неделе. Еще один источник уточнил, что экс-губернатор связывался с ключевыми советниками президента США Дональда Трампа и с самим президентом.56-летний Джон Хантсман был губернатором Юты в 2005–2009 гг. Был послом США в Сингапуре, затем — в Китае. Участвовал в праймериз республиканцев перед выборами президента 2012 года, но не добился успеха.