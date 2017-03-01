Учитель в законе. Схватка
Учитель в законе. Схватка 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.03, 22:56

СМИ узнали имя кандидата на пост посла США в РФ

комментировать
  • Фото Reuters © 2017, CHRIS KEANE
СМИ узнали имя кандидата на пост посла США в РФ

СМИ узнали имя кандидата на пост посла США в РФ

СМИ узнали имя кандидата на пост посла США в РФ
  • Фото Reuters © 2017, CHRIS KEANE

    • Бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман может занять должность посла США в России.

    Об этом со ссылкой на источник в администрации Трампа сообщает CNN.


    По данным источника, Хантсман уже говорил на эту тему с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на прошлой неделе. Еще один источник уточнил, что экс-губернатор связывался с ключевыми советниками президента США Дональда Трампа и с самим президентом.

    56-летний Джон Хантсман был губернатором Юты в 2005–2009 гг. Был послом США в Сингапуре, затем — в Китае. Участвовал в праймериз республиканцев перед выборами президента 2012 года, но не добился успеха.

    Новости по теме

    Смена власти в США

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru