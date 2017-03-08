Киев передаст суду в Гааге переписку с Москвой

Министерство иностранных дел Украины решило передать в Международный суд ООН все дипломатические ноты, которые были направлены России за время конфликта в Донбассе.
МИД Украины намерен представить в Гаагу все дипломатические ноты, которые были переданы РФ за последние три года. Речь идет о документах, которые не являются публичными.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на одного из участников украинской делегации в суде, американского адвоката Давида Зионца.
Давид Зионц: «Господин Рогачёв (представитель России в Гааге Илья Рогачёв — ред.) говорит, что Украина не предоставляла России конкретные случаи нарушений. Он говорит, что каждый документ содержал лишь общие вещи. Однако он не предоставил суду все без исключения документы дипломатической переписки».
Представитель Украины при этом признался, что они не собирались «заваливать суд» таким количеством документов.
Напомним, суд в Гааге приступил к слушаниям по иску Украины против РФ в начале текущей недели. Отметим, что с 2014 года Киев обвинял в Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия в свою очередь неоднократно отрицала эти обвинения, указывая на то, что не является стороной конфликта в Донбассе.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на одного из участников украинской делегации в суде, американского адвоката Давида Зионца.
Давид Зионц: «Господин Рогачёв (представитель России в Гааге Илья Рогачёв — ред.) говорит, что Украина не предоставляла России конкретные случаи нарушений. Он говорит, что каждый документ содержал лишь общие вещи. Однако он не предоставил суду все без исключения документы дипломатической переписки».
Представитель Украины при этом признался, что они не собирались «заваливать суд» таким количеством документов.
Напомним, суд в Гааге приступил к слушаниям по иску Украины против РФ в начале текущей недели. Отметим, что с 2014 года Киев обвинял в Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия в свою очередь неоднократно отрицала эти обвинения, указывая на то, что не является стороной конфликта в Донбассе.
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