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  • 06.03, 19:43

Суд в Гааге начал рассматривать иск Украины против РФ

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Суд в Гааге начал рассматривать иск Украины против РФ

Суд в Гааге начал рассматривать иск Украины против РФ

Суд в Гааге начал рассматривать иск Украины против РФ
  • Фото Associated Press © 2017, Peter Dejong

    • Международный суд ООН в Гааге приступил к рассмотрению иска, поданного Украиной против России.

    Как сообщается на сайте МИД Украины, Киев требует обязать Россию обеспечить эффективный контроль за своей границей. Кроме этого, в иске содержится требование прекратить «поддержку незаконных вооруженных формирований» и « поставки оружия» на украинскую территорию. Также в заявлении речь идет о том, что Москва должна воздержаться от любых дальнейших «актов этнической дискриминации» в Крыму.

    Как сообщалось, в середине января президент Украины Пётр Порошенко поручил подать в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

    С 2014 года киевские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия не раз отвергала подобные заявления, отмечая, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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