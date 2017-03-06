Суд в Гааге начал рассматривать иск Украины против РФ

Международный суд ООН в Гааге приступил к рассмотрению иска, поданного Украиной против России.
Как сообщается на сайте МИД Украины, Киев требует обязать Россию обеспечить эффективный контроль за своей границей. Кроме этого, в иске содержится требование прекратить «поддержку незаконных вооруженных формирований» и « поставки оружия» на украинскую территорию. Также в заявлении речь идет о том, что Москва должна воздержаться от любых дальнейших «актов этнической дискриминации» в Крыму.
Как сообщалось, в середине января президент Украины Пётр Порошенко поручил подать в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
С 2014 года киевские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия не раз отвергала подобные заявления, отмечая, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
Как сообщалось, в середине января президент Украины Пётр Порошенко поручил подать в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
С 2014 года киевские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия не раз отвергала подобные заявления, отмечая, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
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