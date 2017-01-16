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  • 16.01, 18:44

Украина подает иск против России в Международный суд ООН

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Украина подает иск против России в Международный суд ООН

Украина подает иск против России в Международный суд ООН

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД подать в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Порошенко обвиняет Россию в нарушении международного права путем «оккупации» Донбасса, «аннексии» Крыма и проведения на полуострове «политики дискриминации».

Пётр Порошенко: «Сегодня завершен весь комплекс работ по досудебному процессу. Украина полностью готова к тому, чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российской Федерации по этим двум Конвенциям».

В МИД Украины пообещали, что иск будет отправлен в суд уже сегодня, в понедельник. Об этом заявила официальный представитель ведомства Марьяна Беца.

Марьяна Беца: «Согласно поручению президента сегодня в Гааге будет подан иск против РФ в Международный суд ООН».




С 2014 года, после госпереворота, новые киевские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Кремле эти заявления категорически отвергают. Москва уже не раз говорила о своей непричастности к внутриукраинскому конфликту.

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