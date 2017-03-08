Путин пообещал врачам зарплату в 200% от средней по региону в 2018 году

В 2018 году зарплата врачей должна достигать 200% от средней по региону, а младшего и среднего персонала — 100%. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с сотрудницами перинатального центра в Брянске.
Владимир Путин, президент РФ: «У нас в 2018 году уровень зарплаты у врачей должен быть 200% от средних доходов по соответствующему региону, а у младшего и среднего персонала 100%. Исхожу из того, что нам удастся достичь этих показателей».
Сейчас, по данным Путина, зарплата врачей составляет 180% от средних доходов по региону.
Президент в связи с этим поинтересовался зарплатой сотрудников нового перинатального центра. Женщины на вопрос не ответили, отметив лишь, что «не жалуются».
поздравил сотрудниц и пациенток перинатального центра с 8 Марта и отметил, что в последние годы удалось добиться прогресса в решении демографических проблем.
Сейчас, по данным Путина, зарплата врачей составляет 180% от средних доходов по региону.
Президент в связи с этим поинтересовался зарплатой сотрудников нового перинатального центра. Женщины на вопрос не ответили, отметив лишь, что «не жалуются».
поздравил сотрудниц и пациенток перинатального центра с 8 Марта и отметил, что в последние годы удалось добиться прогресса в решении демографических проблем.
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