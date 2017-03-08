Путин лично поздравил с 8 Марта сотрудниц и пациенток перинатального центра в Брянске

Сотрудницы и пациентки перинатального центра в Брянске получили поздравления с 8 Марта лично от президента. Владимир Путин приехал в город с рабочим визитом и посетил новую городскую клинику.

Официально центр заработал лишь два дня назад. Современный медицинский комплекс, рассчитанный на 130 мест, позволит оказывать помощь женщинам, чья беременность протекает с осложнениями, и выхаживать новорожденных весом всего от 500 граммов.



Владимир Путин, президент РФ: «Уверен, что вам самим здесь будет интересно работать. Для любого специалиста, в любой области, когда человек начинает работать на современном, перспективном уровне, это всегда второе дыхание в профессии. Тем более в вашей профессии, она благородная, нежная, востребованная, для нашей страны в особенности, вы знаете про проблемы демографии. Слава богу, в последние годы нам удалось сдвинуть эту ситуацию в положительную сторону. Никто не ожидал и никто не верил, что все наши программы по поддержке демографии так сработают».



Владимир Путин был автором идеи о создании сети перинатальных центров по всей стране. Планируется, что к 2018 году в России таких клиник будет 94.