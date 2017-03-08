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  • 08.03, 14:10

Напавшие на госпиталь в Кабуле боевики ИГИЛ захватили заложников

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  • Фото Reuters © 2017, Mohammad Ismail
Напавшие на госпиталь в Кабуле боевики ИГИЛ захватили заложников

Напавшие на госпиталь в Кабуле боевики ИГИЛ захватили заложников

Напавшие на госпиталь в Кабуле боевики ИГИЛ захватили заложников
  • Фото Reuters © 2017, Mohammad Ismail

    • Напавшие на госпиталь в центре Кабула террористы взяли в заложники медперсонал и больных, сообщает телеканал Khurshid.

    Отмечается, что антитеррористическая операция проходит медленно, поскольку силовики опасаются за жизнь и здоровье мирных граждан. Также сообщается, что на территории медицинского учреждения прогремело как минимум три взрыва, один из них — на автостоянке.

    Местные СМИ сообщают, что число погибших увеличилось до четырех человек, раненых — до 66. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

    Ранее стало известно, что боевики в медицинских халатах атаковали госпиталь в центре Кабула. Изначально сообщалось, что в результате теракта погибли два человека, еще 12 получили ранения.

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