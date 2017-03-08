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  • 08.03, 11:08
Боевики в халатах врачей устроили теракт в центре Кабула. Афганистан, больницы, взрывы, стрельба, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Боевики в халатах врачей устроили теракт в центре Кабула

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Боевики в халатах врачей устроили теракт в центре Кабула

Боевики в халатах врачей устроили теракт в центре Кабула

    Боевики атаковали госпиталь в центре Кабула. По последним данным, погибли два человека — сотрудник клиники и пациент. По меньшей мере 12 человек получили ранения.

    Перед нападением один из террористов подорвал себя у ворот, после чего остальные ворвались внутрь. Нападавшие были одеты в белые халаты врачей, они поднялись на четвертый этаж госпиталя и открыли огонь. Затем внутри здания прогремел еще один взрыв.

    Госпиталь расположен в элитном районе Кабула. Сейчас все подъезды к нему перекрыты.

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