Боевики в халатах врачей устроили теракт в центре Кабула

Боевики атаковали госпиталь в центре Кабула. По последним данным, погибли два человека — сотрудник клиники и пациент. По меньшей мере 12 человек получили ранения.

293 Афганистан

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Перед нападением один из террористов подорвал себя у ворот, после чего остальные ворвались внутрь. Нападавшие были одеты в белые халаты врачей, они поднялись на четвертый этаж госпиталя и открыли огонь. Затем внутри здания прогремел еще один взрыв.



Госпиталь расположен в элитном районе Кабула. Сейчас все подъезды к нему перекрыты.