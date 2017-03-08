В Латвии проверяют мэра Вентспилса за речь на русском языке

Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии начал проверку действий мэра города Вентспилса, заговорившего
по-русски на официальном мероприятии.
28 февраля перед подписанием договора о сотрудничестве с Рижским русским театром им. Михаила Чехова 63-летний Айварс Лембергс поприветствовал зрителей театрального дома на латышском языке. После этого он несколько минут говорил по-русски, причем перевода на латышский не было.
Лембергс пояснил, что заговорил на русском языке, так как большая часть находящейся в зале аудитории была русскоязычной. Организаторы мероприятия заявили, что титров к речи мэра не было, так как она была спонтанной.
В ЦГЯ напомнили, что «если мероприятие организует государство или самоуправление, рабочим языком является латышский», передает ТАСС.
19 февраля стало известно, что ЦГЯ намерен оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова за публичное использование русского языка. Напомним, что в Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых русскоязычное население составляет около 40%. Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным.
Лембергс пояснил, что заговорил на русском языке, так как большая часть находящейся в зале аудитории была русскоязычной. Организаторы мероприятия заявили, что титров к речи мэра не было, так как она была спонтанной.
В ЦГЯ напомнили, что «если мероприятие организует государство или самоуправление, рабочим языком является латышский», передает ТАСС.
19 февраля стало известно, что ЦГЯ намерен оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова за публичное использование русского языка. Напомним, что в Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых русскоязычное население составляет около 40%. Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным.
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