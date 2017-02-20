Рижскому мэру грозит штраф за использование русского языка

Мэра латвийской столицы могут оштрафовать за русскую речь. Такого наказания для Нила Ушакова требует Центр государственного языка Латвии.

На прошлой неделе в администрации Риги прошел так называемый День теней. Это ежегодная акция, во время которой школьники со всей страны посещают предприятия и организации, чтобы познакомиться с людьми разных профессий. На этот раз гости приехали в рижскую администрацию и пообщались с градоначальником не на латышском языке. Надзорный орган увидел в этом нарушение закона и потребовал наказать мэра.



Нил Ушаков, мэр Риги: «Знаете, за что? Рассказываю — за то, что в День теней я своим теням, которые задавали вопросы на русском языке, на русском же и отвечал. Ну, что, придется поспорить. Несмотря на все многочисленные попытки, Центр государственного языка не смог меня еще ни разу оштрафовать».



В последний раз Ушакова попытались оштрафовать в прошлом году. Инспекторов возмутило, что администрация предоставляет гражданам в соцсетях информацию на русском языке. Градоначальнику выписали квитанцию на 140 евро, но ему удалось оспорить решение ведомства.