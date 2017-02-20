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  • 20.02, 07:10
Рижскому мэру грозит штраф за использование русского языка. Латвия, русский язык, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Рижскому мэру грозит штраф за использование русского языка

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Рижскому мэру грозит штраф за использование русского языка

Рижскому мэру грозит штраф за использование русского языка

    Мэра латвийской столицы могут оштрафовать за русскую речь. Такого наказания для Нила Ушакова требует Центр государственного языка Латвии.

    На прошлой неделе в администрации Риги прошел так называемый День теней. Это ежегодная акция, во время которой школьники со всей страны посещают предприятия и организации, чтобы познакомиться с людьми разных профессий. На этот раз гости приехали в рижскую администрацию и пообщались с градоначальником не на латышском языке. Надзорный орган увидел в этом нарушение закона и потребовал наказать мэра.

    Нил Ушаков, мэр Риги: «Знаете, за что? Рассказываю — за то, что в День теней я своим теням, которые задавали вопросы на русском языке, на русском же и отвечал. Ну, что, придется поспорить. Несмотря на все многочисленные попытки, Центр государственного языка не смог меня еще ни разу оштрафовать».

    В последний раз Ушакова попытались оштрафовать в прошлом году. Инспекторов возмутило, что администрация предоставляет гражданам в соцсетях информацию на русском языке. Градоначальнику выписали квитанцию на 140 евро, но ему удалось оспорить решение ведомства.

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