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  • 08.03, 05:04

СБ ООН решительно осудил ракетные испытания КНДР

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СБ ООН решительно осудил ракетные испытания КНДР

СБ ООН решительно осудил ракетные испытания КНДР

Совет Безопасности ООН в преддверии экстренного заседания по Северной Корее выступил с заявлением.

Из заявления СБ ООН: «Члены Совета Безопасности решительно осудили последние запуски баллистических ракет, проведенные КНДР 5 марта 2017 года. Эти пуски являются серьезным нарушением международных обязательств КНДР в рамках резолюций Совета Безопасности ООН 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) и 2321 (2016)».

В документе отмечается, что «данные действия способствуют развитию систем доставки ядерного оружия КНДР и усиливают напряженность в регионе и за его пределами». Совбез выразил сожаление, что «КНДР отвлекает ресурсы на баллистические ракеты, когда население испытывает большую нужду».

Совет Безопасности пообещал внимательно следить за ситуацией и пригрозил принять дальнейшие значительные меры, передает «Интерфакс». Экстренное заседание СБ ООН в связи с пусками четырех баллистических ракет КНДР состоится в среду вечером по московскому времени.

Напомним, в ночь на понедельник КНДР произвела запуск четырех баллистических ракет в сторону Японии. Проведение подобных испытаний запрещено Пхеньяну резолюциями СБ ООН.

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