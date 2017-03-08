Жириновский раскритиковал «сверхдурацкий» закон о репостах

Владимир Жириновский предложил пересмотреть закон, по которому за репост в соцсетях отправилась в тюрьму Евгения Чудновец.
Сотрудница детского сада из Екатеринбурга была осуждена за то, что поделилась видео с издевательствами над ребенком в лагере. Хотела, по ее словам, обратить внимание на дикий эпизод, а получила срок за распространение детского порно. В колонии она провела почти 5 месяцев, и в понедельник по решению суда, отменившего приговор, Чудновец вышла на свободу.
Накануне лидер ЛДПР обвинил своих коллег по Думе в том, что они приняли неправильный закон.
Владимир Жириновский: «Кто ее посадил в тюрьму? Мы с вами. Мы ввели закон сверхдурацкий, по которому за репост любой информации — в тюрьму. Да что такое? Что за аппарат работал? Как можно — за мысль?!».
Интересно, что все эти жесткие слова в адрес парламентариев Владимир Вольфович произнес, поздравляя своих коллег, женщин-депутатов, с наступающим 8 Марта.
Накануне лидер ЛДПР обвинил своих коллег по Думе в том, что они приняли неправильный закон.
Владимир Жириновский: «Кто ее посадил в тюрьму? Мы с вами. Мы ввели закон сверхдурацкий, по которому за репост любой информации — в тюрьму. Да что такое? Что за аппарат работал? Как можно — за мысль?!».
Интересно, что все эти жесткие слова в адрес парламентариев Владимир Вольфович произнес, поздравляя своих коллег, женщин-депутатов, с наступающим 8 Марта.
Комментарии