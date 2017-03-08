#ТЫСУПЕР!
Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.03, 02:02
Жириновский раскритиковал «сверхдурацкий» закон о репостах. Госдума, Жириновский, Интернет, Курганская область, законодательство, тюрьмы и колонии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жириновский раскритиковал «сверхдурацкий» закон о репостах

3 комментария
Жириновский раскритиковал «сверхдурацкий» закон о репостах

Жириновский раскритиковал «сверхдурацкий» закон о репостах

Жириновский раскритиковал «сверхдурацкий» закон о репостах

    Владимир Жириновский предложил пересмотреть закон, по которому за репост в соцсетях отправилась в тюрьму Евгения Чудновец.

    Сотрудница детского сада из Екатеринбурга была осуждена за то, что поделилась видео с издевательствами над ребенком в лагере. Хотела, по ее словам, обратить внимание на дикий эпизод, а получила срок за распространение детского порно. В колонии она провела почти 5 месяцев, и в понедельник по решению суда, отменившего приговор, Чудновец вышла на свободу.

    Накануне лидер ЛДПР обвинил своих коллег по Думе в том, что они приняли неправильный закон.

    Владимир Жириновский    : «Кто ее посадил в тюрьму? Мы с вами. Мы ввели закон сверхдурацкий, по которому за репост любой информации — в тюрьму. Да что такое? Что за аппарат работал? Как можно — за мысль?!».

    Интересно, что все эти жесткие слова в адрес парламентариев Владимир Вольфович произнес, поздравляя своих коллег, женщин-депутатов, с наступающим 8 Марта.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru