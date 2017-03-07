Воспитательница Чудновец подаст иск о компенсации морального вреда

Евгения Чудновец вышла на свободу из колонии Нижнего Тагила накануне после того, как Курганский областной суд отменил ей обвинительный приговор за репост видео с издевательствами над ребенком.
Освобожденная воспитательница подаст иск о компенсации морального вреда за нахождение в колонии и СИЗО. Об этом заявила сама Евгения Чудновец. Женщина пояснила, что что они с адвокатами еще не определили размер суммы, которую будут требовать, передает ТАСС.
Евгения Чудновец: «Сейчас я планирую побыть в кругу семьи, я быстрее восстановлюсь так, а потом есть желание посетить Москву. Может быть, она (Москва — ред.) меня тоже зарядит какой-то энергией, где я могу реализоваться, подготовиться к пресс-конференции».
Воспитательница была осуждена на шесть месяцев за то, что сделала репост видео, которое нашла на странице в соцсети с вымышленным именем. На кадрах ребенка заставляли раздеваться перед камерой. Чудновец призывала правоохранителей разобраться в случившемся.
В результате расследования выяснилось, что ролик был сделан в детском лагере. Вожатый и воспитатель были осуждены за издевательства над ребенком. Однако и сама Чудновец получила срок за распространение детской порнографии.
поддержал Верховный суд. Накануне Курганский областной суд после постановления Верховного суда повторно изучил дело воспитательницы. В результате обвинительный приговор был отменен, а уголовное дело закрыто из-за отсутствия состава преступления. Чудновец отпустили из колонии вечером того же дня.
Евгения Чудновец: «Сейчас я планирую побыть в кругу семьи, я быстрее восстановлюсь так, а потом есть желание посетить Москву. Может быть, она (Москва — ред.) меня тоже зарядит какой-то энергией, где я могу реализоваться, подготовиться к пресс-конференции».
Воспитательница была осуждена на шесть месяцев за то, что сделала репост видео, которое нашла на странице в соцсети с вымышленным именем. На кадрах ребенка заставляли раздеваться перед камерой. Чудновец призывала правоохранителей разобраться в случившемся.
В результате расследования выяснилось, что ролик был сделан в детском лагере. Вожатый и воспитатель были осуждены за издевательства над ребенком. Однако и сама Чудновец получила срок за распространение детской порнографии.
поддержал Верховный суд. Накануне Курганский областной суд после постановления Верховного суда повторно изучил дело воспитательницы. В результате обвинительный приговор был отменен, а уголовное дело закрыто из-за отсутствия состава преступления. Чудновец отпустили из колонии вечером того же дня.
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