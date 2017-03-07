Утка и провокация: комментарий НТВ по поводу «набора массовки» для шведских беспорядков

НТВ опровергает сообщения о том, что сотрудники телеканала якобы предлагали заплатить молодежи в Стокгольме за имитацию беспорядков.
«Новость» об этом запустила одна из шведских радиостанций. Как следует из материала, шведские журналисты побеседовали с молодыми людьми из района Ринкебю, где 20 февраля произошли серьезные беспорядки. Тогда было сожжено несколько автомобилей, полиции пришлось стрелять в воздух. Как утверждают шведские СМИ, российские журналисты якобы предлагали местным жителям по 400 крон за «некие действия на камеру». Ссылаются на то, что предлагавшие деньги между собой «говорили на языке, похожем на русский».
Издание Aftonbladet подхватывает эту новость и даже развивает её: таблоид обращает внимание на репортаж программы «Центральное телевидение», который вышел в эфир в конце февраля. Шведская пресса делает вывод: журналисты НТВ предлагали жителям Стокгольма деньги за бесчинства перед телекамерой.
Это перепечатывает ряд украинских СМИ, а один из российских интернет-порталов проводит свое «расследование», по итогам которого сообщает: «Шведский редактор телеканала Михаил Вышников отказался отвечать на запросы шведских коллег».
В этой связи НТВ считает необходимым пояснить: у телекомпании нет ни шведской редакции, ни шведского редактора. Сотрудника с такой фамилией на телеканале тоже нет.
Телеканал НТВ: «Считаем это уткой и провокацией со стороны шведского таблоида. Группа НТВ отправилась в Стокгольм в ночь на 22 февраля, спустя несколько дней после беспорядков. Во время съёмок поздно вечером 22 февраля на улице к репортеру НТВ подошла группа молодых людей арабской внешности и начала вымогать деньги. Репортер позвал на помощь полицию, после чего молодые люди отступили. Шведские СМИ знамениты тем, что видят то, чего нет, как в истории с „русской подлодкой“. Надеемся, что в дальнейшем коллеги не будут распространять непроверенную и недостоверную информацию».
Напомним, осенью минувшего года шведская пресса напугала граждан страны и соседей «информацией» о чудовищной угрозе со стороны России, причем настолько засекреченной, что даже рассказать о ней нельзя — лишь туманно намекнуть. Стоит вспомнить в этой связи и декабрьскую историю, когда некий шведский медиаинститут провел в Москве конференцию для российских СМИ, причем далеко не для всех.
Издание Aftonbladet подхватывает эту новость и даже развивает её: таблоид обращает внимание на репортаж программы «Центральное телевидение», который вышел в эфир в конце февраля. Шведская пресса делает вывод: журналисты НТВ предлагали жителям Стокгольма деньги за бесчинства перед телекамерой.
Это перепечатывает ряд украинских СМИ, а один из российских интернет-порталов проводит свое «расследование», по итогам которого сообщает: «Шведский редактор телеканала Михаил Вышников отказался отвечать на запросы шведских коллег».
В этой связи НТВ считает необходимым пояснить: у телекомпании нет ни шведской редакции, ни шведского редактора. Сотрудника с такой фамилией на телеканале тоже нет.
Телеканал НТВ: «Считаем это уткой и провокацией со стороны шведского таблоида. Группа НТВ отправилась в Стокгольм в ночь на 22 февраля, спустя несколько дней после беспорядков. Во время съёмок поздно вечером 22 февраля на улице к репортеру НТВ подошла группа молодых людей арабской внешности и начала вымогать деньги. Репортер позвал на помощь полицию, после чего молодые люди отступили. Шведские СМИ знамениты тем, что видят то, чего нет, как в истории с „русской подлодкой“. Надеемся, что в дальнейшем коллеги не будут распространять непроверенную и недостоверную информацию».
Напомним, осенью минувшего года шведская пресса напугала граждан страны и соседей «информацией» о чудовищной угрозе со стороны России, причем настолько засекреченной, что даже рассказать о ней нельзя — лишь туманно намекнуть. Стоит вспомнить в этой связи и декабрьскую историю, когда некий шведский медиаинститут провел в Москве конференцию для российских СМИ, причем далеко не для всех.
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