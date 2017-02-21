В пригороде Стокгольма произошли столкновения мигрантов с полицией

Спустя всего сутки после слов Трампа о «беспорядках с мигрантами в Швеции» в пригороде Стокгольма горят автомобили и звучат выстрелы.
В столице Швеции полицейским пришлось сделать предупредительные выстрелы, чтобы разогнать толпу иммигрантов, препятствовавших задержанию мужчины, находящегося в розыске.
Как сообщают шведские СМИ, беспорядки в Ринкебю — одном из пригородов шведской столицы, где проживает множество выходцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, — вспыхнули, когда полицейские проводили на одной из станций метро задержание человека, находящегося в розыске.
В правоохранителей полетели камни, один из которых разбил лицо стражу порядка. Офицерам пришлось произвести выстрелы в воздух, чтобы покинуть место происшествия вместе с задержанным.
Спустя два часа беспорядки вспыхнули в другом районе пригородов Стокгольма. Там были разгромлены несколько магазинов, подожжены более десятка автомобилей. Пока не удается потушить пылающие машины, поскольку пожарных забрасывают камнями десятки агрессивно настроенных молодых людей.
Представители СМИ сообщают, что «происходящее похоже на место боевых действий». Телеканал SVT передает, что число участников беспорядков пока не установлено.
Пострадали несколько человек, в основном это владельцы магазинов, которых избили во время погромов и ограблений. Пострадавшие сами сумели обратиться в больницы за медицинской помощью.
Напомним, все это произошло через сутки после того, как президент США Дональд Трамп объяснил, что он имел в виду, говоря о проблемах в Швеции с мигрантами. После того, как посольство Швеции обратилось в Госдепартамент США за разъяснениями слов Трампа, президент США объяснил на своей странице в Twitter, что его слова были вызваны программой на телеканале Fox News, рассказывающей о росте преступности в Швеции, предположительно, связанном с большим количеством иммигрантов.
Как сообщают шведские СМИ, беспорядки в Ринкебю — одном из пригородов шведской столицы, где проживает множество выходцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, — вспыхнули, когда полицейские проводили на одной из станций метро задержание человека, находящегося в розыске.
В правоохранителей полетели камни, один из которых разбил лицо стражу порядка. Офицерам пришлось произвести выстрелы в воздух, чтобы покинуть место происшествия вместе с задержанным.
Спустя два часа беспорядки вспыхнули в другом районе пригородов Стокгольма. Там были разгромлены несколько магазинов, подожжены более десятка автомобилей. Пока не удается потушить пылающие машины, поскольку пожарных забрасывают камнями десятки агрессивно настроенных молодых людей.
Представители СМИ сообщают, что «происходящее похоже на место боевых действий». Телеканал SVT передает, что число участников беспорядков пока не установлено.
Пострадали несколько человек, в основном это владельцы магазинов, которых избили во время погромов и ограблений. Пострадавшие сами сумели обратиться в больницы за медицинской помощью.
Напомним, все это произошло через сутки после того, как президент США Дональд Трамп объяснил, что он имел в виду, говоря о проблемах в Швеции с мигрантами. После того, как посольство Швеции обратилось в Госдепартамент США за разъяснениями слов Трампа, президент США объяснил на своей странице в Twitter, что его слова были вызваны программой на телеканале Fox News, рассказывающей о росте преступности в Швеции, предположительно, связанном с большим количеством иммигрантов.
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