Обыски в центре Рерихов проходят из-за подарков экс-главы «Мастер-банка»

В Международный центр Рерихов в Москве пришли следователи. Галерею закрыли для посетителей. Оперативники оцепили здание и блокировали все входы. Причина — масштабные обыски.
По словам руководителей, из центра изымают картины. Речь идет о более чем 200 экземплярах. Для их вывоза на территорию въехал грузовик силовиков. Также известно, что утром нескольких сотрудников вызвали для проведения следственного эксперимента в музее.
Поводом для изъятия экспонатов, по предварительным данным, послужило возбуждение уголовного дела в отношении некого мецената, который и передал полотна в центр Рерихов.
По данным СМИ, среди изъятых картин есть те, которые музею подарил Борис Булочник — бывший председатель правления «Мастер-банка». Деятельность этой кредитной организации была прекращена в 2013 году, против ее руководства возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве.
Между тем в Минкультуры заявили, что не имеют к проводимым обыскам никакого отношения.
Поводом для изъятия экспонатов, по предварительным данным, послужило возбуждение уголовного дела в отношении некого мецената, который и передал полотна в центр Рерихов.
По данным СМИ, среди изъятых картин есть те, которые музею подарил Борис Булочник — бывший председатель правления «Мастер-банка». Деятельность этой кредитной организации была прекращена в 2013 году, против ее руководства возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве.
Между тем в Минкультуры заявили, что не имеют к проводимым обыскам никакого отношения.
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