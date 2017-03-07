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  • 07.03, 15:26
Обыски в центре Рерихов проходят из-за подарков экс-главы «Мастер-банка». Москва, банки, живопись и художники, обыски. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Обыски в центре Рерихов проходят из-за подарков экс-главы «Мастер-банка»

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Обыски в центре Рерихов проходят <nobr>из-за</nobr> подарков <nobr>экс-главы</nobr> <nobr>«Мастер-банка</nobr>»

Обыски в центре Рерихов проходят из-за подарков экс-главы «Мастер-банка»

Обыски в центре Рерихов проходят <nobr>из-за</nobr> подарков <nobr>экс-главы</nobr> <nobr>«Мастер-банка</nobr>»

    В Международный центр Рерихов в Москве пришли следователи. Галерею закрыли для посетителей. Оперативники оцепили здание и блокировали все входы. Причина — масштабные обыски.

    По словам руководителей, из центра изымают картины. Речь идет о более чем 200 экземплярах. Для их вывоза на территорию въехал грузовик силовиков. Также известно, что утром нескольких сотрудников вызвали для проведения следственного эксперимента в музее.

    Поводом для изъятия экспонатов, по предварительным данным, послужило возбуждение уголовного дела в отношении некого мецената, который и передал полотна в центр Рерихов.

    По данным СМИ, среди изъятых картин есть те, которые музею подарил Борис Булочник — бывший председатель правления «Мастер-банка». Деятельность этой кредитной организации была прекращена в 2013 году, против ее руководства возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве.

    Между тем в Минкультуры заявили, что не имеют к проводимым обыскам никакого отношения.

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