Спецназ оцепил центр Рерихов в Москве

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в Международном центре Рерихов в Москве. Здание блокировано, идет изъятие имущества, сообщил президент МЦР Александр Стеценко.
Александр Стеценко: «Сейчас здание центра в Малом Знаменском переулке блокировано представителями правоохранителей органов. Спецназ отобрал ключи, идут обыски и изъятия».
Что именно изымается, Стеценко не уточнил. При этом другие сотрудники заявили, что из здания вывозят картины. В связи с этим сотрудники музея перегородили выезд с его территории. Они намерены проверять каждый выезжающий автомобиль на предмет наличия в нем картин.
По данным представителей музея, внутри находятся до 60 сотрудников правоохранительных органов, передает «Интерфакс».
Первый заместитель генерального директора музея Павел Журавихин со своей стороны заявил, что число изымаемых произведений превышает 200. В числе вывезенных полотен, по его словам, оказалась картина Николая Рериха, выставка которой вскоре должна была открыться с одобрения Минкультуры, сообщает РИА Новости.
МЦР — международная общественная организация, располагающаяся в усадьбе Лопухиных в Малом Знаменском переулке. Основой организации является Музей имени Н. К. Рериха, расположенный в этом же здании.
Что именно изымается, Стеценко не уточнил. При этом другие сотрудники заявили, что из здания вывозят картины. В связи с этим сотрудники музея перегородили выезд с его территории. Они намерены проверять каждый выезжающий автомобиль на предмет наличия в нем картин.
По данным представителей музея, внутри находятся до 60 сотрудников правоохранительных органов, передает «Интерфакс».
Первый заместитель генерального директора музея Павел Журавихин со своей стороны заявил, что число изымаемых произведений превышает 200. В числе вывезенных полотен, по его словам, оказалась картина Николая Рериха, выставка которой вскоре должна была открыться с одобрения Минкультуры, сообщает РИА Новости.
МЦР — международная общественная организация, располагающаяся в усадьбе Лопухиных в Малом Знаменском переулке. Основой организации является Музей имени Н. К. Рериха, расположенный в этом же здании.
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