Несколько человек пропали после схода лавины во французских Альпах

Сход снежных масс произошел на горнолыжном курорте Тинь во французских Альпах. После схода лавины пропали несколько человек.
Полицейские сообщают, что под снегом может находиться большое число людей. Точное число пропавших правоохранители пока не называют, пишет газета Parisien. Между тем, по данным телеканала BFMTV, который ссылается на жандармерию, лавина накрыла около 10 человек.
В поисках пропавших лыжников решили задействовать вертолет жандармерии. Но спасательная операция осложняется из-за неблагоприятных погодных условий. Спасатели жалуются на плохую видимость. В поисках пропавших лыжников участвуют порядка 40 спасателей, они используют собак, передает France Info.
Напомним, что в прошлом месяце на курорте Тинь в результате схода лавины погибли четыре человека, которые спускались за пределами трассы.
В поисках пропавших лыжников решили задействовать вертолет жандармерии. Но спасательная операция осложняется из-за неблагоприятных погодных условий. Спасатели жалуются на плохую видимость. В поисках пропавших лыжников участвуют порядка 40 спасателей, они используют собак, передает France Info.
Напомним, что в прошлом месяце на курорте Тинь в результате схода лавины погибли четыре человека, которые спускались за пределами трассы.
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