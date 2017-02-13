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  • 14.02, 00:40
Лавина во Французских Альпах накрыла группу лыжников, четверо погибли. Альпы, горные лыжи, лавина, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Лавина во Французских Альпах накрыла группу лыжников, четверо погибли

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Лавина во Французских Альпах накрыла группу лыжников, четверо погибли

Лавина во Французских Альпах накрыла группу лыжников, четверо погибли

    Сход лавины произошел близ поселка Тинь в Савойе на высоте 2100 метров около полудня. К настоящему моменту спасателям удалось извлечь из-под снега четырех человек.

    Число погибших в результате схода лавины во Французских Альпах возросло до четырех, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на спасателей. Поиски еще пятерых человек продолжаются.

    Лавина накрыла туристов-лыжников близ местечка Тинь в Савойе на высоте 2100 метров, вместе с группой отдыхающих был местный гид. Лыжники спускались за пределами трассы.

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