Лавина во Французских Альпах накрыла группу лыжников, четверо погибли

Сход лавины произошел близ поселка Тинь в Савойе на высоте 2100 метров около полудня. К настоящему моменту спасателям удалось извлечь
из-под снега четырех человек.
Число погибших в результате схода лавины во Французских Альпах возросло до четырех, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на спасателей. Поиски еще пятерых человек продолжаются.
Лавина накрыла туристов-лыжников близ местечка Тинь в Савойе на высоте 2100 метров, вместе с группой отдыхающих был местный гид. Лыжники спускались за пределами трассы.
Лавина накрыла туристов-лыжников близ местечка Тинь в Савойе на высоте 2100 метров, вместе с группой отдыхающих был местный гид. Лыжники спускались за пределами трассы.
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