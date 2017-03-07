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  • 07.03, 01:47
Паук поведал о побеге из «олигархической тюрьмы» в «моднейшие Васюки». Черногория, музыка и музыканты, тюрьмы и колонии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Паук поведал о побеге из «олигархической тюрьмы» в «моднейшие Васюки»

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Паук поведал о побеге из «олигархической тюрьмы» в «моднейшие Васюки»

Паук поведал о побеге из «олигархической тюрьмы» в «моднейшие Васюки»

Паук поведал о побеге из «олигархической тюрьмы» в «моднейшие Васюки»

    «Коррозии металла» и тюремная решетка не страшна. Сергей Троицкий по прозвищу Паук сбежал из черногорской тюрьмы. А помогла ему якобы турецкая мафия. Что здесь правда, а что легенда рока, рассказал сам музыкант.

    Сергей Паук Троицкий: «Благодаря нашим друзьям из организации „Косово 99“ и турецкой мафии, которые оплатили мой побег, мне удалось сбежать в моднейшие итальянские Васюки, посетить места, где часто отдыхал Горький и писал свои клевейшие телеги, после чего частным способом сотрудники посольства России в Италии смогли подогнать мне старорежимный дурацкий самолет с пропеллером, чтоб я смог приземлиться в шереметьевских Васюках».

    Точно известно, что европейский вояж Паука закончился в Мытищах, откуда музыкант дал интервью «Итогам дня». Троицкий рассказал о пребывании в черногорской тюрьме, а также о своем отношении к «клевейшему» Дональду Трампу.

    Напомним, лидера группы «Коррозия металла» приговорили к тюремному сроку в Черногории за поджог дома. За решетку в небольшом городке Бар Паука отправили на 10 месяцев.

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