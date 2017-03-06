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  • 06.03, 21:14
Дипломаты опровергли слухи о побеге Паука из тюрьмы. Италия, Черногория, музыка и музыканты, тюрьмы и колонии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Дипломаты опровергли слухи о побеге Паука из тюрьмы

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Дипломаты опровергли слухи о побеге Паука из тюрьмы

Дипломаты опровергли слухи о побеге Паука из тюрьмы

Дипломаты опровергли слухи о побеге Паука из тюрьмы

    Известный музыкант Сергей Троицкий по прозвищу Паук сегодня впервые рассказал подробности своего возвращения в Россию. Впрочем, его рассказ разошелся с данными российских дипломатов.

    Как сообщалось, в минувшем октябре лидера группы «Коррозия металла» приговорили к тюремному сроку в Черногории за то, что он поджег дом своего знакомого. За решетку в небольшом городке Бар Паука отправили на 10 месяцев.

    Сегодня стало известно, что он вышел на свободу раньше положенного срока. Сам шоумен уверяет — ему удалось сбежать. Причем помогли в этом якобы некие представители криминальных кругов. А затем, по его словам, он оказался в Италии. Причем о своем путешествии Паук рассказал в свойственной ему манере — весьма экстравагантно и неправдоподобно.

    Впрочем, в российском посольстве в Италии ничего не слышали о побеге известного музыканта из Тюрьмы. По данным дипломатов, Высший суд Подгорицы принял решение освободить Троицкого еще 28 февраля.

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