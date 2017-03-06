Дипломаты опровергли слухи о побеге Паука из тюрьмы

Известный музыкант Сергей Троицкий по прозвищу Паук сегодня впервые рассказал подробности своего возвращения в Россию. Впрочем, его рассказ разошелся с данными российских дипломатов.
Как сообщалось, в минувшем октябре лидера группы «Коррозия металла» приговорили к тюремному сроку в Черногории за то, что он поджег дом своего знакомого. За решетку в небольшом городке Бар Паука отправили на 10 месяцев.
Сегодня стало известно, что он вышел на свободу раньше положенного срока. Сам шоумен уверяет — ему удалось сбежать. Причем помогли в этом якобы некие представители криминальных кругов. А затем, по его словам, он оказался в Италии. Причем о своем путешествии Паук рассказал в свойственной ему манере — весьма экстравагантно и неправдоподобно.
Впрочем, в российском посольстве в Италии ничего не слышали о побеге известного музыканта из Тюрьмы. По данным дипломатов, Высший суд Подгорицы принял решение освободить Троицкого еще 28 февраля.
Сегодня стало известно, что он вышел на свободу раньше положенного срока. Сам шоумен уверяет — ему удалось сбежать. Причем помогли в этом якобы некие представители криминальных кругов. А затем, по его словам, он оказался в Италии. Причем о своем путешествии Паук рассказал в свойственной ему манере — весьма экстравагантно и неправдоподобно.
Впрочем, в российском посольстве в Италии ничего не слышали о побеге известного музыканта из Тюрьмы. По данным дипломатов, Высший суд Подгорицы принял решение освободить Троицкого еще 28 февраля.
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