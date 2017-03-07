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  • 07.03, 01:46
Такого, как Путин: президента РФ обсуждают от Австралии до Финляндии. Путин, СМИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Такого, как Путин: президента РФ обсуждают от Австралии до Финляндии

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Такого, как Путин: президента РФ обсуждают от Австралии до Финляндии

Такого, как Путин: президента РФ обсуждают от Австралии до Финляндии

Такого, как Путин: президента РФ обсуждают от Австралии до Финляндии

    Путин в тренде: он на обложке The New Yorker, его имя на устах мировых политиков — а у них от любви до ненависти и обратно путь короткий. Что бы всё это значило? И кто еще мечтает о таком, как Путин?

    Многие мировые политики нашли повод высказаться о Владимире Путине, и даже не в связи с обложкой The New Yorker, а по случаю 5-летия его президентства, которое как раз наступает в эти дни. Вопреки привычному антироссийскому курсу, например, лидер австралийской партии «Одна нация» Полин Хэнсон на вопрос журналиста об отношении к президенту России сказала, что австралийцы мечтают о таком, как Путин.

    Полин Хэнсон: «Я уже не раз говорила, что уважаю его. Он — патриот своей страны. Люди его любят. Он столько делает для России. Так много австралийцев хотят, чтобы у Австралии был такой же руководитель».

    А в Италии самый молодой мэр, 22-летний Томмазо Фиацца, признался, что Владимир Путин — его политический кумир.

    Томмазо Фиацца    , мэр города Фонтевиво: «Я всегда слежу за президентом Владимиром Путиным и думаю, что это политик, который действительно поддерживает свой народ, защищает традиции. Думаю, это и есть тот показатель, который определяет для меня идеал президента».

    Еще одна интересная новость: финские режиссеры решили снять анимационную ленту о корриде, где одним из главных персонажей будет российский президент.

    Подробности — в материале «Итогов дня».

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