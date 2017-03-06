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  • 06.03, 15:10
В США поступил в продажу журнал с Путиным на обложке. Путин, СМИ, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В США поступил в продажу журнал с Путиным на обложке

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В США поступил в продажу журнал с Путиным на обложке

В США поступил в продажу журнал с Путиным на обложке

В США поступил в продажу журнал с Путиным на обложке

    В США вышел в продажу новый номер журнала The New Yorker с изображением Владимира Путина на обложке.

    Художник изобразил российского лидера рассматривающим через монокль бабочку с головой Дональда Трампа. Этот рисунок является пародией на первую обложку журнала, который увидел свет в 1925 году.

    Обложка мартовского издания этого года стала иллюстрацией для статьи «Активные меры: Путин, Трамп и новая холодная война». Материал рассказывает о недоказанном вмешательстве России в выборы американского президента. Авторы статьи не верят, что Москва могла повлиять на итоги голосования.

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