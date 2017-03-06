В США поступил в продажу журнал с Путиным на обложке

В США вышел в продажу новый номер журнала The New Yorker с изображением Владимира Путина на обложке.
Художник изобразил российского лидера рассматривающим через монокль бабочку с головой Дональда Трампа. Этот рисунок является пародией на первую обложку журнала, который увидел свет в 1925 году.
Обложка мартовского издания этого года стала иллюстрацией для статьи «Активные меры: Путин, Трамп и новая холодная война». Материал рассказывает о недоказанном вмешательстве России в выборы американского президента. Авторы статьи не верят, что Москва могла повлиять на итоги голосования.
Обложка мартовского издания этого года стала иллюстрацией для статьи «Активные меры: Путин, Трамп и новая холодная война». Материал рассказывает о недоказанном вмешательстве России в выборы американского президента. Авторы статьи не верят, что Москва могла повлиять на итоги голосования.
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