Названо имя мажора, устроившего гонки на Ferrari по Москве

Московские правоохранители проводят проверку после появления в Сети видео, на котором неизвестный за рулем Ferrari разогнал спорткар до 250 километров в час, а после опубликовал кадры опасной поездки в Интернете.
Уже известно, что нарушитель попал в объектив дорожных камер во время заезда, и выйти на его след не составит особого труда. Что касается скандальной записи, судя по ней, лихач на огромной скорости маневрировал между попутными машинами. Показания спидометра при этом отчетливо видны на ролике. Для сравнения — это примерная взлетная скорость «Боинга».
По предварительной информации, водителем может оказаться очередной представитель золотой молодежи — Казимбек Батыров. Скандальное видео появилось именно на его странице в соцсети. Но после того, как поднялась шумиха, молодой человек удалил ролик.
По предварительной информации, водителем может оказаться очередной представитель золотой молодежи — Казимбек Батыров. Скандальное видео появилось именно на его странице в соцсети. Но после того, как поднялась шумиха, молодой человек удалил ролик.
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