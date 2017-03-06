ГИБДД проверяет видео с гонками мажора на Ferrari по Москве

Столичная Госавтоинспекция начала проверку после появления видероликов гонок на автомобиле Ferrari по Москве.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД, «по факту размещения в сети Интернет видеороликов гонок на Ferrari по Москве начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение».
Как уточнили в ведомстве, речь идет о ролике, на котором 20-летний водитель Ferrari FF разогнался до скорости 238 км/ч в Москве. По данным ряда изданий, молодой человек уже не раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД.
Ранее молодой человек выложил на своей странице в соцсети видео где он, находясь в салоне автомобиля Ferrari FF, разогнался на одной из столичных улиц до скорости 238 км/ч. На другой видеозаписи водитель Ferrari резко стартует на светофоре.
Как уточнили в ведомстве, речь идет о ролике, на котором 20-летний водитель Ferrari FF разогнался до скорости 238 км/ч в Москве. По данным ряда изданий, молодой человек уже не раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД.
Ранее молодой человек выложил на своей странице в соцсети видео где он, находясь в салоне автомобиля Ferrari FF, разогнался на одной из столичных улиц до скорости 238 км/ч. На другой видеозаписи водитель Ferrari резко стартует на светофоре.
Комментарии