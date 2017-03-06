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  • 06.03, 16:41
ГИБДД проверяет видео с гонками мажора на Ferrari по Москве. Москва, автомобили, мажоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

ГИБДД проверяет видео с гонками мажора на Ferrari по Москве

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ГИБДД проверяет видео с гонками мажора на Ferrari по Москве

ГИБДД проверяет видео с гонками мажора на Ferrari по Москве

ГИБДД проверяет видео с гонками мажора на Ferrari по Москве
  • Фото: Казимбек Батыров /vk.com

    • Столичная Госавтоинспекция начала проверку после появления видероликов гонок на автомобиле Ferrari по Москве.

    Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД, «по факту размещения в сети Интернет видеороликов гонок на Ferrari по Москве начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение».

    Как уточнили в ведомстве, речь идет о ролике, на котором 20-летний водитель Ferrari FF разогнался до скорости 238 км/ч в Москве. По данным ряда изданий, молодой человек уже не раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

    Ранее молодой человек выложил на своей странице в соцсети видео где он, находясь в салоне автомобиля Ferrari FF, разогнался на одной из столичных улиц до скорости 238 км/ч. На другой видеозаписи водитель Ferrari резко стартует на светофоре.

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