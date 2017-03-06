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  • 06.03, 12:08

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Нетаньяху

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В Кремле назвали темы переговоров Путина и Нетаньяху

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Нетаньяху

Президент России Владимир Путин и израильский премьер Биньямин Нетаньяху в ходе встречи 9 марта намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом, сообщает пресс-служба Кремля.

Из сообщения пресс-службы: «В ходе предстоящих переговоров запланирован обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего в контексте совместных усилий по противодействию международному терроризму».

Также ожидается, что лидеры обсудят главные аспекты палестино-израильского урегулирования.

В сообщении отмечается, что президент и премьер уделят внимание таким темам, как дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Ранее информацию о грядущей встрече Путина и Нетаньяху подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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