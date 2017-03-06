Продажу аптечных спиртовых настоек ограничат двумя флаконами в одни руки

Министерство здравоохранения предлагает ограничить аптекам продажу спиртосодержащих препаратов — не более двух флаконов в одни руки. Новые правила могут вступить в силу уже в марте.
Вице-премьер Александр Хлопонин поручил проработать ограничения для продажи спиртосодержащих препаратов после массового отравления людей в Иркутске, которое произошло в конце прошлого года. С тех пор звучали разные предложения.
В частности, хотели отпускать спиртосодержащие препараты только по рецепту, но от этой идеи в итоге отказались. Затем запретили продажу непищевой спиртосодержащей продукции.
Теперь хотят ограничить отпуск аптечных спиртовых настоек — не более двух флаконов в одни руки. Документ уже находится на согласовании в Минюсте. Изменения коснутся только утвержденного перечня лекарств — например, настойки боярышника, календулы, пустырника и валерианы.
Аптеки уже такую инициативу поддержали, а некоторые участники рынка даже ввели собственные ограничения.
В частности, хотели отпускать спиртосодержащие препараты только по рецепту, но от этой идеи в итоге отказались. Затем запретили продажу непищевой спиртосодержащей продукции.
Теперь хотят ограничить отпуск аптечных спиртовых настоек — не более двух флаконов в одни руки. Документ уже находится на согласовании в Минюсте. Изменения коснутся только утвержденного перечня лекарств — например, настойки боярышника, календулы, пустырника и валерианы.
Аптеки уже такую инициативу поддержали, а некоторые участники рынка даже ввели собственные ограничения.
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