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  • 06.03, 12:08
Продажу аптечных спиртовых настоек ограничат двумя флаконами в одни руки. алкоголь, аптеки, отравление. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Продажу аптечных спиртовых настоек ограничат двумя флаконами в одни руки

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Продажу аптечных спиртовых настоек ограничат двумя флаконами в одни руки

Продажу аптечных спиртовых настоек ограничат двумя флаконами в одни руки

    Министерство здравоохранения предлагает ограничить аптекам продажу спиртосодержащих препаратов — не более двух флаконов в одни руки. Новые правила могут вступить в силу уже в марте.

    Вице-премьер Александр Хлопонин поручил проработать ограничения для продажи спиртосодержащих препаратов после массового отравления людей в Иркутске, которое произошло в конце прошлого года. С тех пор звучали разные предложения.

    В частности, хотели отпускать спиртосодержащие препараты только по рецепту, но от этой идеи в итоге отказались. Затем запретили продажу непищевой спиртосодержащей продукции.

    Теперь хотят ограничить отпуск аптечных спиртовых настоек — не более двух флаконов в одни руки. Документ уже находится на согласовании в Минюсте. Изменения коснутся только утвержденного перечня лекарств — например, настойки боярышника, календулы, пустырника и валерианы.

    Аптеки уже такую инициативу поддержали, а некоторые участники рынка даже ввели собственные ограничения.

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