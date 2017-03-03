СМИ узнали о новом методе борьбы с аптечным алкоголизмом

В правительстве отказались от идеи продавать валокордин и другие спиртосодержащие лекарства только по рецептам. У властей появилась идея сделать тару для этих препаратов объемом максимум в 25 миллилитров.
Валокордин, боярышник и другие спиртосодержащие лекарственные препараты, судя во всему, и дальше можно будет покупать в аптеках без рецепта, пишут «Известия». Наталья Платонова, представитель вице-премьера Александра Хлопонина, сообщила изданию, что от идеи ввести на них рецепты отказались, потому что это финансовая нагрузка на страховые компании и поликлиники.
Наталья Платонова, представитель вице-премьера Александра Хлопонина: «Сейчас страховые компании оплачивают визиты к врачу, финансировать таким образом выдачу рецептов на валокордин или боярышник нецелесообразно».
Эксперты оценивают, что страховым компаниями инициатива правительства обошлось бы в 230–460 миллионов рублей в год.
Ранее Хлопонин говорил о том, что на все спиртосодержащие жидкости двойного назначения рецепты введут точно. По его словам, это должно было произойти уже со второго квартала 2017 года. За сохранение безрецептурной продажи высказался Минздрав. По мнению ведомства, если препараты паковать в пузырьки по 25 миллилитров, это станет достаточной преградой для аптечного алкоголизма.
Наталья Платонова, представитель вице-премьера Александра Хлопонина: «Сейчас страховые компании оплачивают визиты к врачу, финансировать таким образом выдачу рецептов на валокордин или боярышник нецелесообразно».
Эксперты оценивают, что страховым компаниями инициатива правительства обошлось бы в 230–460 миллионов рублей в год.
Ранее Хлопонин говорил о том, что на все спиртосодержащие жидкости двойного назначения рецепты введут точно. По его словам, это должно было произойти уже со второго квартала 2017 года. За сохранение безрецептурной продажи высказался Минздрав. По мнению ведомства, если препараты паковать в пузырьки по 25 миллилитров, это станет достаточной преградой для аптечного алкоголизма.
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