Япония зафиксировала запуск четырех ракет с территории КНДР

В кабмине Японии утверждают, что три из четырех баллистических ракет, запущенных с территории КНДР, упали в японской экономической зоне.
Как передает агентство «Рёнхап»
со ссылкой на комитет начальников штабов Южной Кореи, запущенные с территории КНДР ракеты преодолели расстояние более 1 тысячи километров.
А генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что с территории КНДР зафиксирован запуск четырех ракет, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии.
Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: «Это серьезная угроза безопасности нашей страны, и мы самым решительным образом осуждаем такие действия Северной Кореи».
Премьер-министр Японии заявил, что протест уже направлен по дипломатическим каналам в ближайшее время состоится экстренное заседание национального совета безопасности.
Напомним, чуть ранее военные Южной Кореи сообщили о запуске неизвестной баллистической ракеты с территории КНДР. Испытания совпали с проведением крупномасштабных военных учений Республики Корея и США.
Напомним, после очередного запуска ракет в феврале этого года, Совбез ООН провел экстренное заседание, на котором Пхеньян призвали воздержаться от нарушений резолюций всемирной организации и пригрозили новыми жесткими мерами.
со ссылкой на комитет начальников штабов Южной Кореи, запущенные с территории КНДР ракеты преодолели расстояние более 1 тысячи километров.
А генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что с территории КНДР зафиксирован запуск четырех ракет, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии.
Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: «Это серьезная угроза безопасности нашей страны, и мы самым решительным образом осуждаем такие действия Северной Кореи».
Премьер-министр Японии заявил, что протест уже направлен по дипломатическим каналам в ближайшее время состоится экстренное заседание национального совета безопасности.
Напомним, чуть ранее военные Южной Кореи сообщили о запуске неизвестной баллистической ракеты с территории КНДР. Испытания совпали с проведением крупномасштабных военных учений Республики Корея и США.
Напомним, после очередного запуска ракет в феврале этого года, Совбез ООН провел экстренное заседание, на котором Пхеньян призвали воздержаться от нарушений резолюций всемирной организации и пригрозили новыми жесткими мерами.
Комментарии