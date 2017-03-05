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  • 06.03, 00:00

В бундестаге возмущены словами Эрдогана, сравнившего политику ФРГ с нацизмом

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В бундестаге возмущены словами Эрдогана, сравнившего политику ФРГ с нацизмом

В бундестаге возмущены словами Эрдогана, сравнившего политику ФРГ с нацизмом

Депутаты немецкого парламента назвали неприемлемым заявление президента Турции об ущемлении демократии в ФРГ.

В эфире немецкого телеканала ARD депутаты бундестага выразили возмущение словами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего, что ФРГ «и близко не стоит к демократии» и сравнившего политику Берлина с действиями нацистов.

Фолькер Каудер, глава фракции ХДС/ХСС: «Это невероятно и неприемлемо, когда президент государства, входящего в НАТО, так высказывается о другой стране альянса. Тем более, когда речь идет о государстве, испытывающем серьезные проблемы с защитой прав граждан».

Севим Дагделен, депутат Левой партии ФРГ: «Высказывания турецкого лидера стали насмешкой над жертвами национал-социализма. Если уж сравнивать кого-то с фашизмом, то его очень напоминает поведение самого Эрдогана с его нападками на свободу СМИ и оппозицию».

Ранее Эрдоган раскритиковал политику Берлина в отношении Турции. Турецкий президент сравнил политику немецких властей с действиями нацистов, заявив, что «ФРГ все равно придется уважать Турцию». Речь идет о запрете властей немецкого города Гаггенау на проведение агитации перед референдумом о поправках к турецкой конституции. На мероприятии турецкой общины должен был выступить с речью министр юстиции Турции Бекир Боздаг. После запрета турецкий министр покинул ФРГ, отказавшись от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

Напомним, отношения между Берлином и Анкарой вновь обострились после ареста в Стамбуле немецкого журналиста Дениза Юджеля. Власти Турции обвинили его в пропаганде терроризма. Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала освободить журналиста и соблюдать свободу СМИ.

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