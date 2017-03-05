Эрдоган: политика Берлина не отличается от действий нацистов

Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал политику Берлина в отношении Турции.
Турецкий президент сравнил политику немецких властей с действиями нацистов, подчеркнув при этом, что ФРГ все равно придется уважать Турцию.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Эй, Германия, вы и близко не стоите к демократии. Ваши действия не отличаются от действий нацистов в прошлом. Но вы будете уважать (Турцию), иначе результат будет против вас».
Так резко Эрдоган отреагировал на решение властей Германии отменить выступление министра юстиции Турции Бекира Боздага, отмечает РИА Новости. Он собирался встретиться с представителями многочисленной турецкой общины. После запрета Боздаг спешно покинул Германию и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.
Надо сказать, что отношения между Берлином и Анкарой вновь обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля в Стамбуле. Его турецкие власти заподозрили в участии в террористической организации, неправомерном использовании данных и пропаганде терроризма. В ответ Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить журналиста и соблюдать свободу СМИ.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Эй, Германия, вы и близко не стоите к демократии. Ваши действия не отличаются от действий нацистов в прошлом. Но вы будете уважать (Турцию), иначе результат будет против вас».
Так резко Эрдоган отреагировал на решение властей Германии отменить выступление министра юстиции Турции Бекира Боздага, отмечает РИА Новости. Он собирался встретиться с представителями многочисленной турецкой общины. После запрета Боздаг спешно покинул Германию и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.
Надо сказать, что отношения между Берлином и Анкарой вновь обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля в Стамбуле. Его турецкие власти заподозрили в участии в террористической организации, неправомерном использовании данных и пропаганде терроризма. В ответ Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить журналиста и соблюдать свободу СМИ.
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