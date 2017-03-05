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  • 05.03, 22:29

В Грузии удивлены предложением Австрии о центрах для беженцев

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В Грузии удивлены предложением Австрии о центрах для беженцев

В Грузии удивлены предложением Австрии о центрах для беженцев

Посол Грузии в Австрии Константин Залдастанишвили заявил, что идея разместить в его стране центры приема беженцев никогда официально не обсуждалась.

Дипломат подчеркнул, что пока ему трудно сказать, что именно имел ввиду глава австрийского МИД Себастьян Курц.

В связи с этим Залдастанишвили сообщил, что со следующей недели начнет консультации с МИД Австрии, передает РИА Новости.

Константин Залдастанишвили, посол Грузии в Австрии: «Мы и сегодня пытались связаться с кабинетом министров, однако сегодня воскресенье, и это не легкое дело. Завтра с утра у нас обязательно будет коммуникация с министерством иностранных дел Австрии и мы постараемся внести больше ясности в это дело».

Напомним, ранее глава МИД Австрии Себастьян Курц предложил создать центры для приема беженцев за пределами Евросоюза. По мнению министра, разместить центры можно, например, в Грузии или на Западных Балканах.

Это предложение уже прокомментировали в России. Так, в Госдуме предположили, что, по всей видимости, Грузии предложили принимать беженцев в обмен на безвизовый режим. А в Совфеде отметили, что предложение главы МИД Австрии прямо затрагивает интересы национальной безопасности России.

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