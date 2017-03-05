Вена хочет разместить в Грузии европейские центры для приема беженцев

Центры ЕС для приема мигрантов могут появиться в Грузии или на Балканах. С предложением разместить их там выступил глава австрийского МИДа.
В интервью еженедельнику Bild am Sonntag министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц выступил с идеей создать европейские центры для приема беженцев за границами ЕС, например, в Грузии или на Балканах.
Себастьян Курц, министр иностранных дел Австрии: «Нам нужны центры для беженцев за пределами ЕС, которые управлялись бы совместно с Управлением верховного комиссара ООН. Не столь важно, где именно они будут находиться, важно, что они будут предоставлять защиту и люди, которые нелегально пытаются попасть в Европу, будут возвращены туда. Эти учреждения могут располагаться в таких странах, как Египет, Грузия или в одной из стран, расположенных в западной части Балкан».
Министр Курц вновь подверг резкой критике миграционную политику, проводимую канцлером Германии Ангелой Меркель.
Себастьян Курц: «Эта неверную политику поддержали главы многих стран и правительств, а также Еврокомиссия. В основе этого курса были благие намерения, однако мне всегда было понятно: если мы привлекаем людей в Центральную Европу, приходить их будет все больше».
Самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, который сейчас переживают европейские страны, вызван в первую очередь вооруженными конфликтами и экономическими проблемами на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Себастьян Курц, министр иностранных дел Австрии: «Нам нужны центры для беженцев за пределами ЕС, которые управлялись бы совместно с Управлением верховного комиссара ООН. Не столь важно, где именно они будут находиться, важно, что они будут предоставлять защиту и люди, которые нелегально пытаются попасть в Европу, будут возвращены туда. Эти учреждения могут располагаться в таких странах, как Египет, Грузия или в одной из стран, расположенных в западной части Балкан».
Министр Курц вновь подверг резкой критике миграционную политику, проводимую канцлером Германии Ангелой Меркель.
Себастьян Курц: «Эта неверную политику поддержали главы многих стран и правительств, а также Еврокомиссия. В основе этого курса были благие намерения, однако мне всегда было понятно: если мы привлекаем людей в Центральную Европу, приходить их будет все больше».
Самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, который сейчас переживают европейские страны, вызван в первую очередь вооруженными конфликтами и экономическими проблемами на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
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