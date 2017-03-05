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  • 05.03, 17:56

Трамп припомнил Обаме слова о «гибкости» в адрес Путина в 2012 году

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Трамп припомнил Обаме слова о «гибкости» в адрес Путина в 2012 году

Трамп припомнил Обаме слова о «гибкости» в адрес Путина в 2012 году

Президент США напомнил аудитории читателей Twitter о разговоре, который состоялся между Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым на саммите в Сеуле.

Дональд Трамп вспомнил, как в 2012 году экс-президент Барак Обама сказал экс-президенту России Дмитрию Медведеву о том, что он «будет более гибок» после президентских выборов.

Дональд Трамп, президент США: «Кто был тем человеком, который тайно сказал российскому президенту: „Скажите Владимиру, что после выборов, я буду более гибок?“».




Из-за технического сбоя во время саммита по ядерной безопасности в Сеуле в марте 2012 года журналистам удалось услышать обрывок частной беседы лидеров США и России. Обама тогда заявил Медведеву, что «это мои последние выборы», а после них он «будет более гибок». «Я понимаю. Я передам эту информацию Владимиру», — ответил ему Медведев.

Напомним, что накануне Трамп бросил еще один камень в адрес экс-президента США. Он заявил, что Барак Обама прослушивал его телефон во время предвыборной кампании, и назвал это низостью. Бывший помощник Обамы информацию о прослушке опроверг.

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