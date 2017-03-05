Трамп припомнил Обаме слова о «гибкости» в адрес Путина в 2012 году

Президент США напомнил аудитории читателей Twitter о разговоре, который состоялся между Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым на саммите в Сеуле.
Дональд Трамп вспомнил, как в 2012 году экс-президент Барак Обама сказал экс-президенту России Дмитрию Медведеву о том, что он «будет более гибок» после президентских выборов.
Дональд Трамп, президент США: «Кто был тем человеком, который тайно сказал российскому президенту: „Скажите Владимиру, что после выборов, я буду более гибок?“».
Из-за технического сбоя во время саммита по ядерной безопасности в Сеуле в марте 2012 года журналистам удалось услышать обрывок частной беседы лидеров США и России. Обама тогда заявил Медведеву, что «это мои последние выборы», а после них он «будет более гибок». «Я понимаю. Я передам эту информацию Владимиру», — ответил ему Медведев.
Напомним, что накануне Трамп бросил еще один камень в адрес экс-президента США. Он заявил, что Барак Обама прослушивал его телефон во время предвыборной кампании, и назвал это низостью. Бывший помощник Обамы информацию о прослушке опроверг.
Дональд Трамп, президент США: «Кто был тем человеком, который тайно сказал российскому президенту: „Скажите Владимиру, что после выборов, я буду более гибок?“».
Who was it that secretly said to Russian President, «Tell Vladimir that after the election I’ll have more flexibility?» @foxandfriends— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 марта 2017 г.
Из-за технического сбоя во время саммита по ядерной безопасности в Сеуле в марте 2012 года журналистам удалось услышать обрывок частной беседы лидеров США и России. Обама тогда заявил Медведеву, что «это мои последние выборы», а после них он «будет более гибок». «Я понимаю. Я передам эту информацию Владимиру», — ответил ему Медведев.
Напомним, что накануне Трамп бросил еще один камень в адрес экс-президента США. Он заявил, что Барак Обама прослушивал его телефон во время предвыборной кампании, и назвал это низостью. Бывший помощник Обамы информацию о прослушке опроверг.
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