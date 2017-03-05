Освобожденные нигерийскими пиратами российские моряки направляются домой

Захваченные в начале февраля в Гвинейском заливе и освобожденные сегодня моряки возвращаются на родину. Речь идет о 7 гражданах России и одном украинце с сухогруза BBC Caribbean, которых удерживали нигерийские пираты.
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Представитель группы компаний Briese, которой принадлежит судно, рассказал о судьбе команды.
Раймонд Фиш, представитель группы компаний Briese: «После 26-дневного плена вечером 3 марта все 8 моряков были освобождены и перевезены в безопасное место, где им сразу же оказали медицинскую помощь. Судоверфь подтверждает, что моряки, учитывая обстоятельства, чувствуют себя хорошо и находятся на пути домой».
напали нигерийские пираты. Всего команда сухогруза состояла из 11 человек, троим удалось избежать плена.
Захват BBC Caribbean с российским экипажем — далеко не первый в этих водах. В ноябре 2016 года 3 наших соотечественников были захвачены у берегов Бенина. В прошлом году международные эксперты из-за пиратов признали Гвинейский залив самым опасным для мореплавания местом на планете.
Раймонд Фиш, представитель группы компаний Briese: «После 26-дневного плена вечером 3 марта все 8 моряков были освобождены и перевезены в безопасное место, где им сразу же оказали медицинскую помощь. Судоверфь подтверждает, что моряки, учитывая обстоятельства, чувствуют себя хорошо и находятся на пути домой».
напали нигерийские пираты. Всего команда сухогруза состояла из 11 человек, троим удалось избежать плена.
Захват BBC Caribbean с российским экипажем — далеко не первый в этих водах. В ноябре 2016 года 3 наших соотечественников были захвачены у берегов Бенина. В прошлом году международные эксперты из-за пиратов признали Гвинейский залив самым опасным для мореплавания местом на планете.
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