Нигерийские пираты освободили захваченных в плен российских моряков

Нигерийские пираты, напавшие на судно BBC Caribbean, освободили восьмерых захваченных в плен моряков.
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Об освобождении восьмерых членов экипажа судна BBC Caribbean, в начале февраля захваченных пиратами в территориальных водах Нигерии, сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
Павел Буцай: «У нас радостное событие: наши моряки уже во Франкфурте (Германия), все живы и здоровы, переговоры прошли успешно, вернулись все восемь захваченных членов экипажа — семеро россиян и один украинец. Германская компания „Бризе“ провела напряженные переговоры, в ходе которых совместно с российским посольством были предприняты все необходимые усилия для скорейшего освобождения. Благодаря слаженным действиям все члены экипажа освобождены, они живы и здоровы».
Омбудсмен пояснил, что среди освобожденных семеро россиян, в том числе три севастопольца, а также один гражданин Украины. На следующей неделе россияне планируют вернуться домой, передает ТАСС.
нападение на судно BBC Caribbean, принадлежащее немецкой компании, произошло 5 февраля примерно в 200 километрах к юго-западу от острова Бонни в Гвинейском заливе. Пираты подплыли на моторной лодке и взяли судно на абордаж. Семь россиян и один украинец оказались в плену. При этом сам корабль с частью моряков не был захвачен пиратами. В компании предполагают, что пираты действовали по наводке.
Павел Буцай: «У нас радостное событие: наши моряки уже во Франкфурте (Германия), все живы и здоровы, переговоры прошли успешно, вернулись все восемь захваченных членов экипажа — семеро россиян и один украинец. Германская компания „Бризе“ провела напряженные переговоры, в ходе которых совместно с российским посольством были предприняты все необходимые усилия для скорейшего освобождения. Благодаря слаженным действиям все члены экипажа освобождены, они живы и здоровы».
Омбудсмен пояснил, что среди освобожденных семеро россиян, в том числе три севастопольца, а также один гражданин Украины. На следующей неделе россияне планируют вернуться домой, передает ТАСС.
нападение на судно BBC Caribbean, принадлежащее немецкой компании, произошло 5 февраля примерно в 200 километрах к юго-западу от острова Бонни в Гвинейском заливе. Пираты подплыли на моторной лодке и взяли судно на абордаж. Семь россиян и один украинец оказались в плену. При этом сам корабль с частью моряков не был захвачен пиратами. В компании предполагают, что пираты действовали по наводке.
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