Пострадавший в ДТП солист Bad Boys Blue прооперирован в Томске

Лидер группы Bad Boys Blue Джон Макинерни, попавший в ДТП на трассе Новосибирск — Томск, прооперирован в Томске.
В результате ДТП солист группы Bad Boys Blue Джон Макинерни получил перелом бедра и был госпитализирован в томскую больницу. Там музыканта прооперировали, сейчас врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. В понедельник Макинерни будет перевезен в Москву, а после продолжит лечение в Варшаве, сообщает сайт Вести.Ru.
Подробности ДТП и информация о виновных пока не раскрывается. Известно только, что в машине также находилась жена Макинерни.
Ранее сообщалось, что музыканты легендарной поп-группы Bad Boys Blue попали в аварию по пути из Новосибирска в Томск. ДТП произошло на 129-м километре трассы Р255 накануне около 11:20 по местному времени (7:20 по Москве). По предварительной версии, автомобиль Lexus, следовавший со стороны Новосибирска, врезался в шедший в попутном направлении и остановившийся автомобиль Volvo с полуприцепом. В японской иномарке находились четыре пассажира и водитель, среди них — солист Bad Boys Blue Джон Макинерни.
Подробности ДТП и информация о виновных пока не раскрывается. Известно только, что в машине также находилась жена Макинерни.
Ранее сообщалось, что музыканты легендарной поп-группы Bad Boys Blue попали в аварию по пути из Новосибирска в Томск. ДТП произошло на 129-м километре трассы Р255 накануне около 11:20 по местному времени (7:20 по Москве). По предварительной версии, автомобиль Lexus, следовавший со стороны Новосибирска, врезался в шедший в попутном направлении и остановившийся автомобиль Volvo с полуприцепом. В японской иномарке находились четыре пассажира и водитель, среди них — солист Bad Boys Blue Джон Макинерни.
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