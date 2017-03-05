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  • 05.03, 10:20

Солист Bad Boys Blue пострадал в ДТП на сибирской трассе

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Солист Bad Boys Blue пострадал в ДТП на сибирской трассе

Солист Bad Boys Blue пострадал в ДТП на сибирской трассе

Солист Bad Boys Blue пострадал в ДТП на сибирской трассе
  • Фото: podslushano_bolotnoe /vk.com

    • На трассе Р255 столкнулись автомобили Lexus и Volvo. Это ДТП, возможно, не попало бы в новостные сводки, если бы не человек, пострадавший в этой аварии. Пассажиром одной из иномарок оказался солист группы Bad Boys Blue Джон Макинерни.

    Музыканты популярной в 90-х годах английского коллектива попали в ДТП после концерта в Новосибирске. Авария случилась по дороге в Томск, где должно запланировано следующее выступление.

    По информации ГУ МВД России по Новосибирской области, накануне в 11:20 по местному времени (7:20 по Москве) водитель автомобиля Lexus, следовавший со стороны Новосибирска, на 129-м километре трассы Р255 врезался в шедший в попутном направлении и остановившийся автомобиль Volvo с полуприцепом.

    В японской иномарке находились 4 человека, включая водителя. Ехавший в этой машине пассажир 1957 года рождения пострадал. Его доставили в больницу, врачи оказали пациенту необходимую помощь и отпустили. Имена пассажиров и раненого в полиции не назвали, но ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона передает, что медицинская помощь понадобилась именно солисту группы Джону Макинерни. Сообщается, что музыкант получил перелом.

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