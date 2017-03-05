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  • 05.03, 14:54

Совфед: отправка беженцев из ЕС в Грузию угрожает России

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Совфед: отправка беженцев из ЕС в Грузию угрожает России

Совфед: отправка беженцев из ЕС в Грузию угрожает России

В Совете Федерации считают, что предложение Австрии разместить центры приема беженцев в Грузии прямо затрагивает интересы национальной безопасности России.

Сенатор Франц Клинцевич отметил, что у России с Грузией есть общая граница, и ситуация в этой стране не может не беспокоить в Москву. Появление же в Грузии центров приема мигрантов может привести к росту угрозы международного терроризма.

Также Клинцевич напомнил, что недавно Грузия получила безвизовый режим с Евросоюзом, а «бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке», передает РИА Новости.

При этом сенатор отметил, что пока заявление главы МИД Австрии Себастьяна Курца является «вбросом». Однако за ним могут последовать и более конкретные предложения.

Франц Клинцевич, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Пока, что это — вброс, чтобы проверить реакцию той же Грузии. Но дальше могут последовать и более конкретные предложения. Очевидно, что страны ЕС будут стремиться по возможности снять с себя бремя миграционного кризиса и переложить его на других».

Ранее глава МИД Австрии выступил с идеей создать европейские центры для приема мигрантов за пределами Евросоюза. По мнению Курца, такие центры могли бы появиться, например, в Грузии или на Балканах.

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