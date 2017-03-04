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  • 04.03, 13:06
Супы: секреты похудения и советы диетологов. еда, здоровье, лишний вес/диеты/похудение, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Супы: секреты похудения и советы диетологов

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Супы: секреты похудения и советы диетологов

Супы: секреты похудения и советы диетологов

    Суп — это полезно для здоровья или нет? Стоит ли «есть жиденькое», не разбавляет ли это желудочный сок и не вредит ли усвоению продуктов?

    В последнее время американские диетологи начали присматриваться к опыту «супных» стран. Особенно ученых заинтересовало — нет ли связи с тем, что не любящие супы американцы стремительно толстеют, а, например, жители Средиземноморья и Японии, где суп едят часто, от этой проблемы страдают не так сильно?

    Для россиян суп, конечно, штука важная. Считается даже, что ложка появилась в России на 400 лет раньше, чем вилка. И неудивительно, что наших за рубежом так тянет к супу. Супы нас согревают и в прямом смысле. Есть специальные меню для рабочих, которые трудятся в условиях суровых холодов. И густой насыщенный суп тут обязателен.

    Суп — определенно еда живая. Лучше всего — овощной, особенно, если есть его перед основным приемом пищи. Так организм получит больше полезных овощей, а потом из основного блюда доберет и недостающие калории, и белок. Ну а если вы решили сделать суп наваристый и сытный, то он вполне может стать и не первым, а единственным блюдом на столе.

    Так есть ли зависимость между любовью к супу и стройной фигурой? И какой суп можно хранить несколько дней в холодильнике, а какой не стоит? Ответы на эти вопросы — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».

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