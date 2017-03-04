В Оренбургской области дрессировщик побоялся достать тигров из разбитой фуры

С необычной проблемой этим утром столкнулись сотрудники ГИБДД в Оренбургской области. На загородной трассе в кювет съехала фура, в которой из Волгограда в Уфу в клетках перевозили 5 белых цирковых тигров.
Водитель с места происшествия сбежал, он объявлен в розыск. В район аварии, где так внезапно завершился полосатый рейс, уже приехал специально вызванный дрессировщик. Но успокоить и вызволить тигров он не решился, заявив, что хищники очень напуганы и в таком состоянии непредсказуемы.
Теперь инспекторы решают, как лучше поступить — хорошенько накормить животных и перегрузить их в другой подходящий автомобиль, или попытаться вытащить фуру вместе с тиграми, чтобы она смогла продолжить путь.
Разобраться в этой истории будет и Росприроднадзор. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Минприроды РФ Сергей Донской.
Известно, что грузовик с тиграми редкой породы шел в сопровождении автомобиля, перевозившего корм для животных. Сейчас дорожные службы расчищают снег вокруг съехавшей в кювет машины с хищниками. Как ожидается, в ближайшее время на место ЧП прибудет спецтехника.
Теперь инспекторы решают, как лучше поступить — хорошенько накормить животных и перегрузить их в другой подходящий автомобиль, или попытаться вытащить фуру вместе с тиграми, чтобы она смогла продолжить путь.
Разобраться в этой истории будет и Росприроднадзор. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Минприроды РФ Сергей Донской.
Это не первый случай, к сожалению. Очень важно, чтобы звери не пострадали — я дал поручение Росприроднадзору подключитьс…Опубликовано Сергей Донской 3 марта 2017 г.
Известно, что грузовик с тиграми редкой породы шел в сопровождении автомобиля, перевозившего корм для животных. Сейчас дорожные службы расчищают снег вокруг съехавшей в кювет машины с хищниками. Как ожидается, в ближайшее время на место ЧП прибудет спецтехника.
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